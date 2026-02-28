Πώς το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι έγινε «παγίδα θανάτου» - Αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από πισίνες

Σε εφιάλτη έχουν μετατραπεί οι διακοπές για χιλιάδες τουρίστες που επέλεξαν ως προορισμό το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, που βρέθηκαν να τρέχουν να κρυφτούν καθώς πάνω από τα κεφάλια τους, γίνονταν αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων.

Ένα σύντομο βίντεο 11 δευτερολέπτων κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει τη στιγμή που οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν πάνω από την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

In Dubai, where a huge number of tourists from around the world are currently staying, air defense systems are active pic.twitter.com/zeLyp8l6HX — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Οι άνθρωποι απολάμβαναν τον ήλιο δίπλα στην πισίνα καθώς δύο σύννεφα απλώνονταν στον γαλάζιο ουρανό από πάνω.

Στο βίντεο, με πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές, η γυναίκα ακούγεται να λέει «Θεέ μου» καθώς στρέφει την κάμερα πάνω από την πισίνα και μετά προς τα δύο σύννεφα καπνού στον ουρανό, ενώ επιμένει «βομβαρδίζουν».

Tourists in Dubai are filming interceptions of the Iranian missiles from the beach. pic.twitter.com/bb3X8zBQp7 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Σε μία απελπισμένη προσπάθεια να διαφύγουν από την εμπόλεμη περιοχή, χιλιάδες τουρίστες κατευθύνθηκαν προς τα αεροδρόμια, όμως η επ' αόριστον αναστολή πτήσεων ματαίωσε τα σχέδιά τους και προς το παρόν βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς, αναμένοντας ενδεχομένως κάποια διεθνή αερογέφυρα σωτηρίας.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν εξαπολύθηκε το πρωί του Σαββάτου, με την Τεχεράνη να απαντά με εκτεταμένα αντίποινα σε όλη τη Μέση Ανατολή στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και το Ισραήλ.

Η πρώτη επίθεση πιστεύεται ότι στόχευσε τα γραφεία του Χαμενεΐ, αλλά και την κατοικία του, με δορυφορικές εικόνες να τη δείχνουν ισοπεδωμένη.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες, ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη την ώρα της επίθεσης, τις τελευταίες ώρες ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι νεκρός