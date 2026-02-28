«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς
Ο άνδρας στεκόταν επί της Αμαλίας, προκαλώντας τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν
Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το Newsbomb.gr: Διαδηλωτής, μετά το τέλος του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, στέκεται επί της Αμαλίας προκαλώντας τους αστυνομικούς των ΜΑΤ που απωθούσαν κουκουλοφόρους, να τον συλλάβουν.
Ο άνδρας ακούγεται στο βίντεο να λέει «έλα, έλα, έλα» στους πάνοπλους αστυνομικούς που λίγα δευτερόλεπτα μετά, τον ρίχνουν στο οδόστρωμα και τον συλλαμβάνουν.
Βίντεο / ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
