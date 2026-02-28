«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

Ο άνδρας στεκόταν επί της Αμαλίας, προκαλώντας τους αστυνομικούς να τον συλλάβουν

«Έλα, έλα, έλα»: Βίντεο ντοκουμέντο με σύλληψη διαδηλωτή που προκαλεί τρεις αστυνομικούς

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το Newsbomb.gr: Διαδηλωτής, μετά το τέλος του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, στέκεται επί της Αμαλίας προκαλώντας τους αστυνομικούς των ΜΑΤ που απωθούσαν κουκουλοφόρους, να τον συλλάβουν.

Ο άνδρας ακούγεται στο βίντεο να λέει «έλα, έλα, έλα» στους πάνοπλους αστυνομικούς που λίγα δευτερόλεπτα μετά, τον ρίχνουν στο οδόστρωμα και τον συλλαμβάνουν.

Βίντεο / ρεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

whatsapp-image-2026-02-28-at-35801-pm.jpg

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
whatsapp-image-2026-02-28-at-35802-pm-1.jpeg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
whatsapp-image-2026-02-28-at-35802-pm.jpeg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
1772287870330-724409224-whatsapp-image-2026-02-28-at-35347-pm.jpeg
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

