Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό

Αυτή είναι η στιγμή που τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι, καθώς ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίζονται πάνω από τα κεφάλια τους.

Ένα σύντομο βίντεο 11 δευτερολέπτων κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, καταγράφοντας τη στιγμή που ιρανικές επιθέσεις αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

JUST IN: Iranian missile intercepted over Dubai—Burj Khalifa involved. Mass evacuations began minutes ago.



This is what happens when you let Washington and Tel Aviv run your foreign policy. The UAE chose sides, not peace. pic.twitter.com/Bma6c2S7Dn — Noor ?? (@NoorsalamK44715) February 28, 2026

Λουόμενοι χαλάρωναν δίπλα στην πισίνα, όταν δύο σύννεφα καπνού άρχισαν να σχηματίζονται στον καταγάλανο ουρανό.

Στο βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις μισό εκατομμύριο προβολές, μια γυναίκα ακούγεται να λέει «Ω Θεέ μου», καθώς στρέφει την κάμερα πάνω από την πισίνα και ξανά προς τον ουρανό, δείχνοντας δύο στήλες καπνού, επιμένοντας: «Τους βομβαρδίζουν».

Dubai tourists run for their lives as Iranian missile streak overhead in revenge attacks for US air strikes https://t.co/jskDDg6ry4 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή — στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και το Ισραήλ — μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που φέρεται να στόχευσαν τα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

No good, #IranRevolution2026 sending missiles to US targets in Dubai. All to be intercepted. Dumbest thing ever, as debris is literally all people can get hurt by. pic.twitter.com/8XiHykENDh — Sander Gortjes (@Sandergortjes) February 28, 2026

Παράλληλα, ο Will Bailey, που επισκέπτεται το Ντουμπάι, μοιράστηκε στα social media ότι «ξύπνησε σε κάτι που μοιάζει με Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» την πρώτη του κιόλας ημέρα στην πόλη.

«Προφανώς, πύραυλοι μόλις έπεσαν στο Άμπου Ντάμπι, που απέχει περίπου μία ώρα οδικώς από το Ντουμπάι», είπε ο Βρετανός. «Ήμουν έτοιμος να πάω σε ένα beach club και να απολαύσω ένα ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα.»

Καθώς άκουγαν ραδιοφωνικό μήνυμα που επαναλάμβανε ότι η βρετανική πρεσβεία ήταν ενήμερη για πλήγματα πάνω από τα ΗΑΕ, ένας φίλος του αστειεύτηκε: «Πρέπει να πάρουμε ένα bottle show, μπορεί να είναι το τελευταίο μας».

