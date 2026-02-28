Τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι καθώς βλέπουν ιρανικούς πυραύλους στον ουρανό
Λουόμενοι χαλάρωναν δίπλα στην πισίνα, όταν δύο σύννεφα καπνού άρχισαν να σχηματίζονται στον καταγάλανο ουρανό
Αυτή είναι η στιγμή που τουρίστες στο Ντουμπάι τρέχουν πανικόβλητοι, καθώς ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίζονται πάνω από τα κεφάλια τους.
Ένα σύντομο βίντεο 11 δευτερολέπτων κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, καταγράφοντας τη στιγμή που ιρανικές επιθέσεις αναχαιτίζονται στον ουρανό πάνω από την πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Λουόμενοι χαλάρωναν δίπλα στην πισίνα, όταν δύο σύννεφα καπνού άρχισαν να σχηματίζονται στον καταγάλανο ουρανό.
Στο βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις μισό εκατομμύριο προβολές, μια γυναίκα ακούγεται να λέει «Ω Θεέ μου», καθώς στρέφει την κάμερα πάνω από την πισίνα και ξανά προς τον ουρανό, δείχνοντας δύο στήλες καπνού, επιμένοντας: «Τους βομβαρδίζουν».
Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω των επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν ως αντίποινα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή — στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και το Ισραήλ — μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που φέρεται να στόχευσαν τα γραφεία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Παράλληλα, ο Will Bailey, που επισκέπτεται το Ντουμπάι, μοιράστηκε στα social media ότι «ξύπνησε σε κάτι που μοιάζει με Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» την πρώτη του κιόλας ημέρα στην πόλη.
«Προφανώς, πύραυλοι μόλις έπεσαν στο Άμπου Ντάμπι, που απέχει περίπου μία ώρα οδικώς από το Ντουμπάι», είπε ο Βρετανός. «Ήμουν έτοιμος να πάω σε ένα beach club και να απολαύσω ένα ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα.»
Καθώς άκουγαν ραδιοφωνικό μήνυμα που επαναλάμβανε ότι η βρετανική πρεσβεία ήταν ενήμερη για πλήγματα πάνω από τα ΗΑΕ, ένας φίλος του αστειεύτηκε: «Πρέπει να πάρουμε ένα bottle show, μπορεί να είναι το τελευταίο μας».