Κατάρ: Η στιγμή που συντρίμμια ιρανικού πυραύλου πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα
Όλα έγιναν όταν το Ιράν προσπάθησε να πλήξει την αεροπορική βάση Al Udeid
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πλήθος κόσμου τρέχει πανικόβλητος αφού συντρίμμια ενός ιρανικού πυραύλου έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.
Σύμφωνα με το AlJazeera, όλα έγιναν όταν το Ιράν προσπάθησε να πλήξει την αεροπορική βάση Al Udeid, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η αεράμυνα του Κατάρ και αφού κατέρριψε τον πύραυλο, τα συντρίμμια έπεσαν στην κατοικημένη περιοχή.
Δείτε βίντεο:
