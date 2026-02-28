Το νυφικό της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» πωλήθηκε σε νύφη για 2.750 δολάρια

Η γυναίκα που το αγόρασε από thrift shop με 19 ευρώ το πούλησε για πάνω από 2.700 ευρώ  

Ανθή Κουρεντζή

Σχεδόν έναν χρόνο ακριβώς αφότου μια γυναίκα βρήκε σε thrift shop ένα εμβληματικό νυφικό της Vera Wang, το φόρεμα απέκτησε δεύτερη ζωή.

Η Ashley Cano, μεταπωλήτρια μόδας στο Poshmark, αγόρασε το στράπλες, εντυπωσιακό haute couture νυφικό «Eleanor» από τα Goodwill για μόλις 18,99 δολάρια τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok όπου έλεγε ότι δεν πίστευε στα μάτια της όταν είδε το φόρεμα, καθώς είχε εμφανιστεί στην πρώτη ταινία Sex and the City.

Η Κάρι Μπράντσο με το νυφικό της Vera Wang σε σκηνή του «Sex and the City»

Η Κάρι Μπράντσο (Sarah Jessica Parker) φορούσε το νυφικό σε φωτογράφιση για τη Vogue, στο πλαίσιο αφιερώματος για νύφες άνω των 40.

Όταν η Sophia Corin Merlino, που κινείται στους ίδιους κύκλους με την Cano στο Σικάγο και είχαν συνεργαστεί πρώτη φορά σε επαγγελματική εκδήλωση πριν από πέντε χρόνια, είδε ότι το πουλούσε, ήξερε αμέσως ότι έπρεπε να το αποκτήσει.

«Τη στιγμή που εμφανίστηκε το viral βίντεο στο FYP (For You Page) μου, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Χρειάζομαι αυτό το φόρεμα.” Η δεύτερη σκέψη ήταν: “Αυτή την κοπέλα την ξέρω!”», λέει η 28χρονη Merlino στο PEOPLE. «Όπως εκατοντάδες άλλες μέλλουσες νύφες, της έστειλα αμέσως μήνυμα. Επέτρεψε μόνο σε μία νύφη να το δοκιμάσει. Έπρεπε να είμαι εγώ αυτή».

Έχοντας ζήσει στη Νέα Υόρκη και εργαστεί στον χώρο της μόδας για επτά χρόνια, η Merlino ένιωθε ότι είχε μια ιδιαίτερη «σύνδεση» με την Κάρι, οπότε της φάνηκε απόλυτα ταιριαστό να περπατήσει προς την εκκλησία φορώντας αυτό το φόρεμα. Επιπλέον, «πάντα ονειρευόταν» να φορέσει δημιουργία της Vera Wang και ήθελε να κινηθεί προς μια vintage ή custom επιλογή, ως φόρο τιμής στο δικό της υπόβαθρο στο upcycling και τον σχεδιασμό.

«Ένιωσα σαν να ήταν γραφτό ότι η φίλη μου θα άφηνε μόνο εμένα να δοκιμάσω αυτό το αιθέριο φόρεμα», λέει η Merlino.

Η ίδια περιγράφει ότι ένιωσε μια «τρελή» έκρηξη αδρεναλίνης οδηγώντας προς την πόλη για να δοκιμάσει το νυφικό.

«Ήταν ρίσκο, γιατί δεν ήμουν καν αρραβωνιασμένη ακόμα», λέει. «Είναι μια στιγμή που τα κορίτσια ονειρεύονται, και για μένα όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Όταν μου ταίριαξε τέλεια, ήξερα ότι ήταν το ένα και μοναδικό. Το πήρα σπίτι την ίδια κιόλας μέρα».

Το συγκεκριμένο σχέδιο της Vera Wang αποτιμάται στα 7.500 δολάρια, σύμφωνα με το Nearly Newlywed, που το πουλά μεταχειρισμένο προς 3.000 δολάρια. Η Cano πούλησε το φόρεμα στη Merlino για 2.750 δολάρια και είχε αποκαλύψει προηγουμένως σε σχόλιο στο TikTok ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει το διαζύγιό της, γράφοντας: «Χαμηλόφωνα αγχώνομαι για τα δικηγορικά μου έξοδα για το διαζύγιο. Χρειαζόμουν μια ευλογία. Δεν περίμενα να έρθει με τη μορφή ενός νυφικού, αλλά δεν παραπονιέμαι».

Τόσο η Cano όσο και η Merlino «ένιωσαν πολύ καλά» με την τιμή μεταπώλησης.

«Όταν πλήρωσα για το φόρεμα, η Ashley μού είπε ότι προσευχόταν να βρει χρήματα για να στηρίξει το διαζύγιό της», λέει η Merlino. «Είχε εκατοντάδες νύφες στα DM της που είχαν ξετρελαθεί. Προφανώς δεν είμαι προληπτική ούτε πιστεύω σε ταμπού. Πιστεύω ότι ήταν μια ευλογία και για τις δυο μας!»

Η Cano δεν παρευρέθηκε στον γάμο, αλλά η Merlino «ανυπομονεί» να συναντηθούν ξανά.

«Ελπίζω να νιώθει περήφανη που πούλησε αυτό το διαμάντι σε μια νύφη που πραγματικά εκτιμά την ιστορία και τη βαρύτητά του», λέει.

Το μέλλον του νυφικού παραμένει αβέβαιο, αφού πρώτα καθαριστεί.

«Σίγουρα χρειάζεται καθάρισμα. Σύρθηκε σε στρέμματα παραθαλάσσιων κήπων στο Vizcaya. Δεν το μεταχειρίστηκα με υπερβολική προσοχή και απόλαυσα κάθε λεπτό που του έδινα μια νέα ζωή», λέει η Merlino. «Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή είναι η ομορφιά του vintage. Από εκεί και πέρα; Ποιος ξέρει;»

