Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέϊν

Το Μπαχρέϊν ανέφερε ότι το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «δέχθηκε πυραυλική επίθεση». Πληροφορίες για χτυπήματα στη βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ και στη βάση Al Dhafra στο Άμπου Ντάμπι

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέϊν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «δέχθηκε πυραυλική επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν (BNA).

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω», προσθέτει, χωρίς να αποδίδει την επίθεση σε καμία χώρα. «Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες επίσημες αρχές και να λαμβάνει πληροφορίες μόνο από επίσημες πηγές.»

https://www.instagram.com/reel/DVS-NnojcX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί το αρχηγείο του 5ου Στόλου, του οποίου η περιοχή ευθύνης περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

https://www.instagram.com/reel/DVS9rHYCPE-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον αμερικανικό στρατό, αν και η αμερικανική πρεσβεία είχε νωρίτερα προειδοποιήσει τους πολίτες να μπουν σε καταφύγια εν μέσω αναφερόμενων απειλών για πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπαχρέιν.

Oι σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Μπαχρεϊν

Έδρα του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του οποίου η περιοχή ευθύνης περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 24 εκταρίων, στην έρημο έξω από την πρωτεύουσα Ντόχα, είναι το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε έδαφος που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά. Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση της Μέσης Ανατολής φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Κουβέιτ

Αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το στρατόπεδο Arifjan, το προκεχωρημένο αρχηγείο του Κεντρικού Στρατού των ΗΠΑ και την αεροπορική βάση Ali Al Salem, περίπου 40 χλμ. από τα ιρακινά σύνορα και γνωστή ως «Ο Βράχος» χάρη στο απομονωμένο και τραχύ περιβάλλον της. Το στρατόπεδο Buehring ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003 και αποτελεί σταθμό για μονάδες του Αμερικανικού Στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αμερικανικού Στρατού.

ΗΑΕ

Η αεροπορική βάση Al Dhafra, που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας των ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι, και την οποία μοιράζεται η Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ, είναι ένας κρίσιμος κόμβος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έχει υποστηρίξει αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αναπτύξεις αναγνώρισης σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, το οποίο φιλοξενεί τακτικά αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα πλοία.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Anbar, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στόχευσαν τη βάση το 2020, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Qasem Soleimani από τις ΗΠΑ.

Βρισκόμενη στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η αεροπορική βάση του Ερμπίλ χρησιμεύει ως κόμβος για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού που διεξάγουν ασκήσεις εκπαίδευσης και ασκήσεις μάχης. Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ παρέχοντας μια ασφαλή τοποθεσία για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικοτεχνικό συντονισμό στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με την έκθεση του Κογκρέσου.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία - οι οποίοι αριθμούσαν 2.321 το 2024 σύμφωνα με επιστολή του Λευκού Οίκου - λειτουργούν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Μερικά βρίσκονται περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία υποστηρίζει τα περιουσιακά στοιχεία του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Patriot και των συστημάτων άμυνας τερματικών σταθμών μεγάλου υψομέτρου.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Muwaffaq al Salti, που βρίσκεται στο Azraq, 100 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα Αεροπορικών Εκστρατειών της Κεντρικής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με έκθεση του 2024 στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισραήλ: Διακόπτεται το πρωτάθλημα, στον «αέρα» το Μακάμπι - Χάποελ για τη Euroleague

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Τσίκας στο Newsbomb: «Ανατροπή του καθεστώτος χωρίς χερσαία επίθεση, δεν υφίσταται - Οι ΗΠΑ δεν έχουν εμπλακεί ακόμη για τα καλά»

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για βομβαρδισμό Ιράν: «Η Ελλάδα να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της ειρήνευσης»

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σημεία «στόχος» στο Ιράν - Χάρτης με τις περιοχές που χτύπησαν οι ΗΠΑ

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

11:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι κορυφής, Αναγέννηση – Ηρακλής, στην Καρδίτσα | Το πρόγραμμα στο Α’ όμιλο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα κάνουμε τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν - Η αντίδρασή μας θα είναι αποφασιστική

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας για Τέμπη: «Είναι απαράβατο χρέος μας η απόδοση ευθυνών από τη Δικαιοσύνη»

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Οι αξιωματούχοι που «εξουδετερώθηκαν»

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος κλιμάκωσης: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Αμπού Ντάμπι και Μπαχρέιν

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Αναχαίτισε ιρανικό πύραυλο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόνανλντ Τραμπ επιβεβαιώνει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ, ηχούν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ποιες είναι οι δυνατότητες των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν - Τεχνογνωσία από Ρωσία και Βόρεια Κορέα

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών: «Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχουμε καμία κόκκινη γραμμή μετά τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ - Ισραήλ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις σε ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επίθεση κατά του Ιράν με πυραύλους Τόμαχοκ από θαλάσσης - Επίθεση κι από αέρος

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πληροφορίες ότι σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Οι αξιωματούχοι που «εξουδετερώθηκαν»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σημεία «στόχος» στο Ιράν - Χάρτης με τις περιοχές που χτύπησαν οι ΗΠΑ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος κλιμάκωσης: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Αμπού Ντάμπι και Μπαχρέιν

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Συλλαλητήρια και εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν - Όλες οι βάσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ποιες είναι οι δυνατότητες των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν - Τεχνογνωσία από Ρωσία και Βόρεια Κορέα

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση για το Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόνανλντ Τραμπ επιβεβαιώνει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στον σταθμό «Αττική»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ, ηχούν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ