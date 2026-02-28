Το Ιράν «χτύπησε» το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέϊν

Το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «δέχθηκε πυραυλική επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν (BNA).

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω», προσθέτει, χωρίς να αποδίδει την επίθεση σε καμία χώρα. «Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες επίσημες αρχές και να λαμβάνει πληροφορίες μόνο από επίσημες πηγές.»

https://www.instagram.com/reel/DVS-NnojcX8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί το αρχηγείο του 5ου Στόλου, του οποίου η περιοχή ευθύνης περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

https://www.instagram.com/reel/DVS9rHYCPE-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον αμερικανικό στρατό, αν και η αμερικανική πρεσβεία είχε νωρίτερα προειδοποιήσει τους πολίτες να μπουν σε καταφύγια εν μέσω αναφερόμενων απειλών για πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπαχρέιν.

Oι σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Μπαχρεϊν

Έδρα του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του οποίου η περιοχή ευθύνης περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Al Udeid, έκτασης 24 εκταρίων, στην έρημο έξω από την πρωτεύουσα Ντόχα, είναι το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε έδαφος που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά. Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση της Μέσης Ανατολής φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Κουβέιτ

Αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το στρατόπεδο Arifjan, το προκεχωρημένο αρχηγείο του Κεντρικού Στρατού των ΗΠΑ και την αεροπορική βάση Ali Al Salem, περίπου 40 χλμ. από τα ιρακινά σύνορα και γνωστή ως «Ο Βράχος» χάρη στο απομονωμένο και τραχύ περιβάλλον της. Το στρατόπεδο Buehring ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003 και αποτελεί σταθμό για μονάδες του Αμερικανικού Στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αμερικανικού Στρατού.

ΗΑΕ

Η αεροπορική βάση Al Dhafra, που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας των ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι, και την οποία μοιράζεται η Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ, είναι ένας κρίσιμος κόμβος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έχει υποστηρίξει αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αναπτύξεις αναγνώρισης σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, το οποίο φιλοξενεί τακτικά αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα πλοία.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Anbar, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στόχευσαν τη βάση το 2020, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Qasem Soleimani από τις ΗΠΑ.

Βρισκόμενη στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η αεροπορική βάση του Ερμπίλ χρησιμεύει ως κόμβος για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού που διεξάγουν ασκήσεις εκπαίδευσης και ασκήσεις μάχης. Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ παρέχοντας μια ασφαλή τοποθεσία για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικοτεχνικό συντονισμό στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με την έκθεση του Κογκρέσου.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία - οι οποίοι αριθμούσαν 2.321 το 2024 σύμφωνα με επιστολή του Λευκού Οίκου - λειτουργούν σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Μερικά βρίσκονται περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία υποστηρίζει τα περιουσιακά στοιχεία του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Patriot και των συστημάτων άμυνας τερματικών σταθμών μεγάλου υψομέτρου.

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Muwaffaq al Salti, που βρίσκεται στο Azraq, 100 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα Αεροπορικών Εκστρατειών της Κεντρικής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με έκθεση του 2024 στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Διαβάστε επίσης