Κίνδυνος κλιμάκωσης: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Αμπού Ντάμπι και Μπαχρέιν

Άσκηση με πραγματικά πυρά των Φρουρών της Επανάστασης

Το Al Jazeera μετέδωσε αναφορές για εκρήξεις στο Μπαχρέιν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση και προέτρεψε τους πολίτες να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Λίγο αργότερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν ανέφερε ότι το κέντρο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ υπέστη επίθεση με πυραύλους. Αρκετοί μάρτυρες στο Juffair, μια περιοχή της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν, Μανάμα, όπου βρίσκεται η ναυτική βάση, ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

Το αραβικό δίκτυο μεταδίδει ότι υπάρχουν εκρήξεις και στο Κουβέιτ και έχουν ηχήσει οι σειρήνες προκειμένου οι πολίτες να βρουν καταφύγιο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι σημειώθηκαν εκρήξεις και στο Αμπού Ντάμπι.

Ταυτόχρονα το Κατάρ καλεί τους πολίτες του να μείνουν σε εσωτερικό ασφαλή χώρο και μακριά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

?? Footage has emerged of a powerful Iranian strike on a US military base in Bahrain



So far, Iran has also attacked Israel, Bahrain, the UAE, Qatar, and Kuwait.



There are unconfirmed reports of explosions in Saudi Arabia and Jordan. pic.twitter.com/APuJ0bYdBq — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Ισραήλ: Καλεί τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια

Ταυτόχρονα ο ισραηλινός στρατός ζητά από τους Ισραηλινούς που βρίσκονται σε καταφύγια να παραμείνουν εκεί μέχρι να τους δοθεί η άδεια να φύγουν.

Ο ισραηλινός στρατός ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας, εν μέσω των κυμάτων επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

«Παρακαλείστε να συνεχίσετε να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και τις κατευθυντήριες γραμμές που σας έχουν διανεμηθεί. Πρέπει να παραμείνετε σε προστατευόμενη περιοχή μέχρι να δοθεί επίσημη ειδοποίηση», αναφέρει ο στρατός.

Ο στρατός προσθέτει ότι το σύστημα αεροπορικής άμυνας «ανιχνεύει και αναχαιτίζει απειλές».

Διαβάστε επίσης