Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Έκτακτη ενίσχυση για το Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η κυβέρνηση προχωρά στο τελικό στάδιο για την υλοποίηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως 250 ευρώ ενόψει του Πάσχα.

Η πληρωμή αναμένεται μέσα στον Απρίλιο, εφόσον επιβεβαιωθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, με στόχο να στηριχθούν κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους ζωής.

Ποιοι θα ωφεληθούν από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα και αυξημένες ανάγκες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δικαιούχοι θα είναι:

  • Χαμηλοσυνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 700 ευρώ, που δεν έχουν λάβει ουσιαστικές αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.
  • Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, για τους οποίους εξετάζεται ο διπλασιασμός της μηνιαίας δόσης.
  • Άτομα με Αναπηρία που λαμβάνουν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
  • Οικογένειες με παιδιά, μέσω επιπλέον έκτακτης δόσης στο επίδομα Α21.
  • Μακροχρόνια άνεργοι (12 έως 24 μήνες), εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ χωρίς άλλη παροχή, με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Το γενικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση της ενίσχυσης υπολογίζεται περίπου στα 10.500 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία.

Στόχοι και χρονικό πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αποτελεί μέρος του ευρύτερου πακέτου κοινωνικής στήριξης που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την περίοδο του Πάσχα, με σκοπό την ανακούφιση των πιο ευάλωτων από τις συνέπειες της ακρίβειας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται πριν από τις εορτές, μετά την επικύρωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τη Eurostat. Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν προβλέπουν πλεόνασμα μεταξύ 0,3% και 1,2% του ΑΕΠ, γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παροχή αυτής της ενίσχυσης.

