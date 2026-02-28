Η Nissan φέρνει μία επαναστατική μπαταρία
Σήμερα, σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές τοποθετούν τις μπαταρίες στο δάπεδο του αυτοκινήτου, ως σταθερό και δομικό στοιχείο του αμαξώματος.
Η Nissan μπορεί να περνά μια δύσκολη οικονομική περίοδο, ωστόσο σε τεχνολογικό επίπεδο συνεχίζει να πειραματίζεται. Μια νέα πατέντα που ήρθε στο φως δείχνει ότι η ιαπωνική εταιρεία αναζητά τρόπους να βελτιώσει τη δυναμική συμπεριφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αξιοποιώντας ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά: το βάρος της μπαταρίας.
