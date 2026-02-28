ΕΝΦΙΑ: Στις 10 Μαρτίου η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών - Ποιοι θα λάβουν αύξηση 20%

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ - Πώς θα γίνει η εξόφληση του φόρου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Snapshot
  • Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στις 10 Μαρτίου και η εξόφληση θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις από το Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027.
  • Η πλειονότητα των ιδιοκτητών δεν θα δει αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, καθώς δεν έχουν αλλάξει παράμετροι υπολογισμού φέτος.
  • Όσοι χάσουν δικαιώματα απαλλαγής λόγω αύξησης εισοδημάτων θα πληρώσουν έως και διπλάσιο ΕΝΦΙΑ ή θα φορολογηθούν για πρώτη φορά.
  • Ιδιοκτήτες κατοικιών ασφαλισμένων από πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα το 2025 θα λάβουν έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για αξία έως 500.000 ευρώ.
«Κλείδωσε» η ημερομηνία που θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, η οποία θα γίνει στις 10 Μαρτίου, ενώ η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου, το εάν αυτό είναι ασφαλισμένο, την οικογενειακή-εισοδηματική κατάσταση του υπόχρεου.

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2025, καθώς φέτος δεν άλλαξε καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου.

Μεταβολές

Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα δουν, φέτος, μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ, που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Ειδικότερα:

1) Oσοι το 2025 απέκτησαν ακίνητα ή ποσοστά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και όσοι τακτοποίησαν το 2025 ημιυπαίθριους χώρους δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης θα δουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ αυξημένο σε σύγκριση με το 2025, ενώ όσοι πώλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα δουν μειωμένα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ.

2) Oσοι θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦIΑ αυξημένο κατά 100% (θα χάσουν την απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ) ή θα πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.

3) Oσοι θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή oλικής απαλλαγής – είτε λόγω αύξησης του αριθμού των μελών των οικογενειών τους και συνακόλουθης αύξησης των εισοδηματικών ορίων μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είτε λόγω μείωσης των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων τους κάτω από τα εισοδηματικά όρια μερικής ή ολικής απαλλαγής – θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ποσό ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο.

4) Oσοι είχαν την 1η-1-2026 κατοικίες φορολογητέας αξίας μέχρι 500.000 ευρώ, οι οποίες ήταν ασφαλισμένες από κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας ταυτόχρονα, για χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριών και μέχρι δώδεκα μηνών εντός του 2025 δικαιούνται φέτος έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία. Για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

