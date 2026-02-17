ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

Τα ποσά που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τι πρέπει να ξέρετε για τον ΕΝΦΙΑ

Το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να έχει εκδώσει και να έχει αναρτήσει στους λογαριασμούς που έχουν στο ΤΑΧISNET 6,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Τα ποσά που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών θα πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2025, καθώς φέτος δεν άλλαξε καμία από τις παραμέτρους υπολογισμού του φόρου.

Μεταβολές

Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα δουν, φέτος, μεταβολές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ, που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους. Ειδικότερα:

1) Oσοι το 2025 απέκτησαν ακίνητα ή ποσοστά ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς και όσοι τακτοποίησαν το 2025 ημιυπαίθριους χώρους δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης θα δουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ αυξημένο σε σύγκριση με το 2025, ενώ όσοι πώλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα δουν μειωμένα τα ποσά του ΕΝΦΙΑ.

2) Oσοι θα χάσουν φέτος δικαιώματα μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, λόγω αύξησης του οικογενειακού εισοδήματός τους πάνω από τα όρια που προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών θα πληρώσουν φέτος ΕΝΦIΑ αυξημένο κατά 100% (θα χάσουν την απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ) ή θα πληρώσουν για πρώτη φορά ΕΝΦΙΑ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια απαλλάσσονταν.

3) Oσοι θα κερδίσουν για φέτος δικαιώματα μερικής ή oλικής απαλλαγής – είτε λόγω αύξησης του αριθμού των μελών των οικογενειών τους και συνακόλουθης αύξησης των εισοδηματικών ορίων μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, είτε λόγω μείωσης των ετησίων οικογενειακών εισοδημάτων τους κάτω από τα εισοδηματικά όρια μερικής ή ολικής απαλλαγής – θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ποσό ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο.

4) Oσοι είχαν την 1η-1-2026 κατοικίες φορολογητέας αξίας μέχρι 500.000 ευρώ, οι οποίες ήταν ασφαλισμένες από κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας ταυτόχρονα, για χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριών και μέχρι δώδεκα μηνών εντός του 2025 δικαιούνται φέτος έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένη κατοικία. Για κατοικίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Εφαρμογή Ε9

Εν όψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2026, η ΑΑΔΕ, με χθεσινή ανακοίνωσή της, ενημέρωσε ότι:

* Η εφαρμογή για την υποβολή Ε9 έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.

* Η εφαρμογή για την υποβολή Ε9 έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

