Σταύρος Ξαρχάκος: Νυν και Αεί - Η παρτιτούρα της ζωής ενός θρύλου που έδωσε ήχο στη σύγχρονη Ελλάδα

Υπάρχουν δημιουργοί που το έργο τους έχει σφραγίσει την τέχνη και άλλοι των οποίων η προσφορά έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκει αναμφίβολα ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Με αφορμή την σημερινή επέτειο των γενεθλίων του, η πορεία του εμβληματικού συνθέτη ξεδιπλώνεται σαν ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Μια ζωντανή παρτιτούρα που ενώνει το ρεμπέτικο με τη συμφωνίκή μουσική, την πολιτική με τον έρωτα, το λαϊκό με το κοσμοπολίτικο, το χθες με το σήμερα και το αύριο.

Πρόκειται για μια διαδρομή που ξεκινά από τα πρώτα ακούσματα στις γειτονιές της παλιάς Αθήνας και φτάνει στις μεγάλες συνθετικές επιτυχίες, τις ιστορικές συνεργασίες, τα σπουδαία έργα για το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τον ενεργό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα.

«Παλιότερα είχα πει πως για μένα «εν αρχή ην ήχος». Πριν ειπωθεί ο πρώτος ήχος, προηγείται πάντα μια σιωπή. Είναι αυτή η σιωπή που έχει βάρος. Που περιέχει προσμονή, ευθύνη, συγκίνηση, αγωνία. Από αυτή τη σιωπή ξεκινώ κι εγώ σήμερα -όχι ως διδάκτωρ, αλλά ως μαθητής. Της μουσικής και της ζωής» ήταν το λόγια του κατά την αναγόρευση του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2025.

Γεννημένος στις 14 Μαρτίου 1939 στο κέντρο της Αθήνας, ο Σταύρος Ξαρχάκος βίωσε τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της μεταπολεμικής περιόδου. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ηχητική παλέτα της πόλης, οι φωνές της γειτονιάς και οι εικόνες του σπιτιού του άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στη μνήμη του. Όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος, η διαμόρφωση ενός ανθρώπου δεν είναι αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης επιρροής, αλλά ενός συνόλου εμπειριών. Αυτή η βιωματική επαφή αποτέλεσε το θεμέλιο μιας μουσικής γλώσσας που ισορροπεί με μαεστρία ανάμεσα στην έντονη ελληνικότητα και στους ευρύτερους ορίζοντες.

Στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον δέσποζαν η καντάδα, η όπερα και οι μελωδίες από την κιθάρα της γιαγιάς του, με την οποία συχνά τραγουδούσαν μαζί. Πέρα από το σπίτι, ωστόσο, απλωνόταν ένας διαφορετικός ηχητικός κόσμος: το ραδιόφωνο, η εκκλησιαστική μουσική και τα λαϊκά ακούσματα στους δρόμους της πόλης. Ο ίδιος έχει αναπολήσει την ταβέρνα «Το Μαρκόπουλο», απέναντι από το σπίτι του, όπου αντηχούσαν οι πενιές του μπουζουκιού και οι ήχοι του ακορντεόν. Οι εικόνες από τα Εξάρχεια των παιδικών του χρόνων, οι χωματόδρομοι, τα βιβλία που του χάριζαν και η ιδιαίτερη αύρα της περιοχής υπήρξαν πηγές έμπνευσης.

Στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη

Η μουσική του εκπαίδευση ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Αφού παρακολούθησε μαθήματα πιάνου και βιολοντσέλου, το 1958 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών με τον Μενέλαο Παλλάντιο. Παρά την πρώιμη αναγνώρισή του στην Ελλάδα, ένιωσε την ανάγκη για βαθύτερη γνώση και επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Το 1968 μετέβη στο Παρίσι, όπου μαθήτευσε υπό την καθοδήγηση της Νάντια Μπουλανζέ μέχρι το 1973, ενώ το 1978 βρέθηκε στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης, ακολουθώντας την προτροπή του Λέοναρντ Μπερνστάιν.

Η θητεία του εκεί, δίπλα σε κορυφαίους δασκάλους, του προσέφερε τα εφόδια να συνδυάσει τη λαϊκή παράδοση με τη συμφωνική ενορχήστρωση.

Η δεκαετία του 1960 αποτέλεσε ορόσημο για την καριέρα του. Το 1961 συνέθεσε τη μουσική για την παράσταση «Το Πάρτυ», ενώ παράλληλα ξεκίνησε η δημιουργία της μουσικής για τα «Κόκκινα Φανάρια», που τον καθιέρωσε ευρύτερα. Ο πρώτος του δίσκος, με τις συνθέσεις από τη συγκεκριμένη ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη, κυκλοφόρησε το 1963 και γνώρισε παγκόσμια απήχηση, συμβαδίζοντας με την επιτυχία της ταινίας που προτάθηκε για Όσκαρ και συμμετείχε στο Φεστιβάλ Καννών.

Ακολούθησαν αξέχαστες μουσικές επενδύσεις για ταινίες όπως «Λόλα», «Το Ταξίδι», «Κορίτσια στον Ήλιο» και «Διπλοπενιές». Σε αυτές τις δημιουργίες, η μουσική του δεν ήταν απλώς ένα συνοδευτικό στοιχείο, αλλά αναδείχθηκε σε κυρίαρχο δραματουργικό εργαλείο.

Η πορεία του είναι συνυφασμένη με σπουδαίες συνεργασίες. Αρχικά συνδέθηκε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 η δημιουργική του σύμπραξη με τον Νίκο Γκάτσο άφησε εποχή. Τα τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαίες φωνές όπως οι Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Βίκυ Μοσχολιού, Νίκος Ξυλούρης, Σταμάτης Κόκοτας, Μαρινέλλα, Γιώργος Νταλάρας και Χάρις Αλεξίου. Επιτυχίες όπως τα «Μάτια Βουρκωμένα», «Άσπρη Μέρα» και «Στου Όθωνα τα Χρόνια» αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η συνεργασία του με τον Νίκο Ξυλούρη, σε έργα με ιστορική βαρύτητα, όπως το «Μεγάλο μας Τσίρκο» και το «Κονσέρτο ’73».

Η αναβίωση του Ρεμπέτικου

Το ρεμπέτικο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο έργο του. Ήδη από το 1968, με τον δίσκο «Μάρκος ο Δάσκαλός μας», προσέγγισε το έργο του Μάρκου Βαμβακάρη μέσα από το δικό του πρίσμα. Αργότερα, με την παράσταση «Αμάν Αμήν» το 1994, ανέδειξε την ιστορία του ρεμπέτικου μέσα από τις ενορχηστρώσεις του. Κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας υπήρξε η μουσική για την ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη το 1983. Δεν επρόκειτο απλώς για αναβίωση του είδους, αλλά για μια δημιουργική ανανέωση. Για τον Ξαρχάκο, το ρεμπέτικο αποτελεί «τρόπο ζωής», μεταφέροντας τον πόνο και την αμφισβήτηση.

Το συνθετικό του ταλέντο δεν περιορίστηκε στη δισκογραφία. Επεκτάθηκε στο θέατρο, το αρχαίο δράμα, τον κινηματογράφο και τη συμφωνική μουσική. Το 1995 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής, καθοδηγώντας την σε συναυλίες εντός και εκτός συνόρων. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε εμβληματικούς χώρους, από το Ηρώδειο έως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.

Στον πολιτικό στίβο

Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά και στον δημόσιο βίο της χώρας μέσα από μια εντελώς δική του και ασυμβίβαστη πολιτική διαδρομή. Η ενασχόλησή του με τα κοινά πήγασε από την ειλικρινή επιθυμία του να συνεισφέρει στην κοινωνία. Στην πορεία ωστόσο δεν δίστασε να έρθει σε ρήξη με παγιωμένες αντιλήψεις και να αποχωρήσει από θέσεις εξουσίας όταν διαπίστωσε πως το όραμά του δεν συμβάδιζε με την επικρατούσα πολιτική πραγματικότητα.

Η πρώτη του επαφή με τον πολιτικό στίβο πραγματοποιήθηκε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις δημοτικές εκλογές του 1986 έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων στο πλευρό του Μιλτιάδη Έβερτ. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του αντιδημάρχου Πολιτιστικών Θεμάτων επιχείρησε να δώσει νέα πνοή στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πρωτεύουσας και απέδειξε έμπρακτα την πρόθεσή του να στηρίξει την τέχνη μέσα από τον θεσμικό του ρόλο.

Η μετάβαση στην κεντρική πολιτική σκηνή καταγράφηκε μερικά χρόνια αργότερα. Στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 κέρδισε μια θέση στο κοινοβούλιο ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Η παρουσία του στα βουλευτικά έδρανα αποδείχθηκε εξαιρετικά σύντομη καθώς στις 12 Ιανουαρίου 1990 ανακοίνωσε την παραίτησή του επικαλούμενος λόγους αρχής. Εξέφρασε ανοιχτά την απογοήτευσή του για τις παθογένειες του συστήματος και εξήγησε την απόφασή του με μια ξεκάθαρη τοποθέτηση υπογραμμίζοντας πως μέσα στη Βουλή «δεν μπορεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα και να υπηρετήσει το δημόσιο αγαθό».

Η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική σημειώθηκε το 2000 όταν εξελέγη ευρωβουλευτής εκπροσωπώντας ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρώθηκε σε τομείς που γνώριζε σε βάθος. Η συμμετοχή του στην Επιτροπή Πολιτισμού Νεότητας Παιδείας Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού συνοδεύτηκε από σειρά προτάσεων για την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από παρεμβάσεις του έχει υπερασπιστεί τον πολιτισμό και τα δικαιώματα των δημιουργών, υπογραμμίζοντας ότι η τέχνη οφείλει να έχει περιεχόμενο και κοινωνική ευθύνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως τα δικά του όπλα απέναντι στα κακώς κείμενα είναι η τέχνη του.

Η αυθόρμητη συναυλία με την «άγουρη» ορχήτρα σε ταβέρνα στην Σύρο

Μια εξόχως, συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στη Σύρο, όταν, μετά την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη, ανέλαβε αυθόρμητα τον ρόλο του μαέστρου σε μια ομάδα παιδιών που έπαιζαν μουσική σε ταβέρνα του νησιού. Η εικόνα αυτή, που διαδόθηκε ευρέως, ανέδειξε την αμεσότητά του και την πίστη του στη μουσική ως μια ζωντανή, συλλογική εμπειρία.

​Συνεχίζοντας την πορεία του, παρουσιάζει το έργο του σε συναυλίες και αναβιώνει σημαντικούς σταθμούς, όπως το «Ρεμπέτικο». Η αναγνώριση του έργου του επιβεβαιώθηκε το 2024, όταν τιμήθηκε με το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής.

Σήμερα, η πορεία του Σταύρου Ξαρχάκου δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν. Είναι η ζωντανή απόδειξη ενός δημιουργού που συνεχίζει να συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη έκφραση, ενσαρκώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συνέχεια της ελληνικής μουσικής.

Ο ίδιος, όπως έχει πει, ποτέ δεν ένιωσε μοναξιά. «Σε αυτή τη μακρά διαδρομή δεν ήμουν ποτέ μόνος. Είχα συνοδοιπόρους: ποιητές, στιχουργούς, ερμηνευτές, ορχήστρες, ακροατές και τα τελευταία χρόνια έχω τα πιο γερά και πολύτιμα στηρίγματα: την Ηρώ (σσ. τη σύζυγο του), την Ιζόλδη και τον Σταύρο (σσ. τα δίδυμα τους)».

Αποτελεί έναν «αιώνιο έφηβο» που συνεχίζει να παράγει πολιτιστικό έργο και που το κοινό τον συναντά από μεγάλες σκηνές έως καθημερινά ταβερνάκια. Άλλωστε όπως έχει πει: ««Η αυλαία πάντα πέφτει. Οι συναυλίες τελειώνουν. Τα έργα κάποτε ξεχνιούνται. Αυτό που μένει είναι συνάντηση. Το βλέμμα του άλλου που συντονίστηκε για λίγο με το δικό μας. Αν η μουσική μου άγγιξε έστω και έναν άνθρωπο... τότε όλα είχαν νόημα...»

