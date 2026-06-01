Ανθρώπινη ανεμογεννήτρια στη Γερμανία: Διαμαρτυρία κατά των νέων μονάδων φυσικού αερίου

Αποστέλλοντας σαφές μήνυμα υπέρ της «πράσινης» ενέργειας, εκατοντάδες ακτιβιστές σχημάτισαν μια τεράστια ανθρώπινη ανεμογεννήτρια κοντά σε μονάδα φυσικού αερίου στη γερμανική πόλη Βέρνε, διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια της κυβέρνησης να επεκτείνει την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η Greenpeace και το Fridays for Future, ζητώντας μεγαλύτερη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Vicino a una centrale a gas della cittadina di Werne, in Germania, centinaia di ambientalisti hanno composto una catena umana avente la forma di un enorme mulino a vento al termine di una manifestazione nel piccolo centro della Renania Settentrionale-Vestfalia. Obiettivo della… pic.twitter.com/clTLqG1Kj6 — Repubblica (@repubblica) June 1, 2026

Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι η Γερμανία θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, αντί να προχωρήσει σε νέες υποδομές που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, η ανθρώπινη ανεμογεννήτρια είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στόχος ήταν να αναδειχθεί η ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η αύξηση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο ενδέχεται να καθυστερήσει την επίτευξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας.