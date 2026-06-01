Ανθρώπινη ανεμογεννήτρια στη Γερμανία: Διαμαρτυρία κατά των νέων μονάδων φυσικού αερίου
Δείτε εκατοντάδες ακτιβιστές να σχηματίζουν μία τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα σε σχήμα ανεμογεννήτριας σε διαδήλωση για το κλίμα
Αποστέλλοντας σαφές μήνυμα υπέρ της «πράσινης» ενέργειας, εκατοντάδες ακτιβιστές σχημάτισαν μια τεράστια ανθρώπινη ανεμογεννήτρια κοντά σε μονάδα φυσικού αερίου στη γερμανική πόλη Βέρνε, διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια της κυβέρνησης να επεκτείνει την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως η Greenpeace και το Fridays for Future, ζητώντας μεγαλύτερη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι η Γερμανία θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, αντί να προχωρήσει σε νέες υποδομές που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.
Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, η ανθρώπινη ανεμογεννήτρια είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στόχος ήταν να αναδειχθεί η ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η αύξηση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο ενδέχεται να καθυστερήσει την επίτευξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας.