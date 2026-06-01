Θεσσαλονίκη: 49χρονη είχε τρεις γάτες δεμένες με σκοινί στο μπαλκόνι - Πρόστιμο 17.600 ευρώ

49χρονη συνελήφθη στη Νέα Ευκαρπία και της επιβλήθηκαν πρόστιμα 17.600 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί ζώων.

A closeup of a cat with green big eyes
  • Συνελήφθη 49χρονη στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης για κακομεταχείριση τριών γατών.
  • Η γυναίκα είχε δεμένες τις γάτες με σχοινί στο μπαλκόνι του σπιτιού της.
  • Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.
  • Η υπόθεση θα προωθηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Στη σύλληψη 49χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Παύλου Μελά στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, έπειτα από περιστατικό κακομεταχείρισης ζώων.

Σύμφωνα με τις Aρχές, η γυναίκα είχε δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του σπιτιού της τρεις γάτες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

Σε βάρος της επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, ενώ θα οδηγηθεί και ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

