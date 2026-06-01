Φρίκη στα Βριλήσσια: Άγνωστος πέταξε το κεφάλι μικρής γάτας στην είσοδο πολυκατοικίας

Μια φρικτή σκηνή αντίκρισαν σήμερα το πρωί ένοικοι πολυκατοικίας στα Βριλήσσια, καθώς άγνωστος είχε πετάξει στην είσοδο το κεφάλι από ένα μικρό γατάκι που είχε βρει καταφύγιο στις πυλωτές των γύρω κτηρίων και ταϊζόταν από τους ενοίκους.



Συγκεκριμένα, ένοικοι της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε το αποτρόπαιο θέαμα, εδώ και χρόνια φροντίζουν μερικά από τα αδέσποτα γατιά της περιοχής, ταΐζοντάς, τα πηγαίνοντάς τα σε κτηνίατρο όταν έχουν ανάγκη και κυρίως στειρώνοντάς τα προκειμένου να μην αναπαράγονται, ενώ τους είχαν εξασφαλίσει και σχετική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της θέσης πάρκινγκ ενός εκ των ενοίκων.



Ανάμεσα στις 3-4 γάτες που έβρισκαν τροφή και καταφύγιο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, τις τελευταίες ημέρες είχε προστεθεί και ένα γατάκι, ηλικίας μόλις λίγων εβδομάδων, που για άγνωστο λόγο είχε απομακρυνθεί από τη μητέρα του.





Ωστόσο, σήμερα, νωρίς το πρωί προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας βρέθηκε πεταμένο το καρατομημένο κεφάλι του μικρού γατιού, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. με τους αστυνομικούς στη συνέχεια να καλούν και την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του δήμου Βριλησσίων για να το περισυλλέξει και να προχωρήσει στις προβλεπόμενες κινήσεις.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Αρχές φαίνεται πως διαθέτουν ενδείξεις που υποδεικνύουν προς την κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας, η οποία, εφόσον επιβεβαιωθεί, χαρακτηρίζεται ως κακούργημα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (ν. 4830/2021). Μάλιστα ο νόμος προβλέπει ακόμη και την ποινή της κάθειρξης έως και 10 ετών.



Σημειώνεται ότι τις αμέσως προηγούμενες ημέρες είχαν εκφραστεί «παράπονα» σε συνέλευση της πολυκατοικίας για το γεγονός ότι ορισμένοι από τους ενοίκους φροντίζουν τις γάτες στην πυλωτή.





Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση έχει ήδη λάβει τη νομική οδό, καθώς έχει ασκηθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου.