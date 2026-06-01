Πάτρα: Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας
Μεγάλη η κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ συγγενών, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας άνδρας ευτυχώς ελαφρά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται πίσω από τον διαπληκτισμό να υπάρχουν προσωπικές διαφορές.
Η κινητοποίηση της αστυνομίας είναι μεγάλη, σε ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι έντονες αντιδράσεις των εμπλεκομένων.
