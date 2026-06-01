Μαζικές αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη: 143 άτομα εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες

Snapshot Σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν 143 μετανάστες σε πέντε λέμβους νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Οι καλές καιρικές συνθήκες αυξάνουν τις μεταναστευτικές ροές από τις βόρειες ακτές της Αφρικής προς τη νότια Ελλάδα.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της Frontex και σκάφη του Λιμενικού σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια των Καλών Λιμένων, Ιεράπετρας, Παλαιόχωρας και Αγίας Γαλήνης.

Οι αρχές παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή λόγω της αυξημένης κινητικότητας στην περιοχή.

Αυξημένη μεταναστευτική πίεση καταγράφεται για ακόμη μία περίοδο στην Κρήτη, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες διευκολύνουν τη μετακίνηση ανθρώπων από τις βόρειες ακτές της Αφρικής προς τη νότια Ελλάδα.

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν πολλαπλά καραβάνια τόσο στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου όσο και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν δύο λέμβους στα νότια του νομού Ηρακλείου, με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, σε συνέχεια των δύο περιστατικών που είχαν καταγραφεί νωρίτερα νότια της Γαύδου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Στα νότια του Ηρακλείου, εντοπίστηκαν συνολικά 83 άτομα σε δύο λέμβους. Στο πρώτο περιστατικό, 42 μετανάστες εντοπίστηκαν περίπου 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στο δεύτερο, 41 άτομα εντοπίστηκαν 44 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της ίδιας περιοχής και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Οι εν λόγω άνθρωποι, εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της FRONTEX.

Τα περιστατικά της Γαύδου

Νωρίτερα μέσα στην ίδια ημέρα είχαν καταγραφεί δύο ακόμη αφίξεις νότια της Γαύδου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη της Κρήτης.

Στο πρώτο περιστατικό, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 25 επιβαίνοντες σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα.

Λίγο αργότερα, δεύτερη λέμβος με 35 άτομα εντοπίστηκε 49 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του νησιού, όπου μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

