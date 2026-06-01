Νέα περιστατικά με μετανάστες νότια της Γαύδου – Διασώθηκαν συνολικά 60 άτομα

Δύο νέα περιστατικά εντοπισμού μεταναστών καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αυξημένη μεταναστευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο πρώτο συμβάν, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε λέμβο με 25 επιβαίνοντες σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 35 άτομα εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο σε θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.

