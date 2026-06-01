«Φωτιά» τα καύσιμα στα νησιά – Στις Κυκλάδες η βενζίνη αγγίζει τα 2,30 ευρώ το λίτρο

«Φωτιά» έχουν πάρει στα νησιά οι τιμές των καυσίμων. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, φροντίζουν να έχουν φουλάρει το ρεζερβουάρ.

Σωτήρης Σκουλούδης

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο.

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,286 ευρώ το λίτρο, στα Δωδεκάνησα τα 2,214 ευρώ, στο Ρέθυμνο τα 2,181 ευρώ και στην Κέρκυρα τα 2,170 ευρώ.

Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων, το πρόβλημα παραμένει η υψηλή φορολογία, με τον κλάδο να ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης έκανε ξεχωριστή αναφορά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτηση του.

«Γι’ αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο Diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο».

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή τουριστική σεζόν ξεκινά με το κόστος μετακίνησης να βρίσκεται στα ύψη και τους κατοίκους των νησιών να καλούνται για ακόμη μία φορά να πληρώσουν το ακριβότερο τίμημα.

