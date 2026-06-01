Σούπερ μάρκετ: «Απόβαση» των μεγάλων αλυσίδων στα νησιά – Γιατί «ποντάρουν» σε τουριστικές περιοχές

Σε νησιά και γενικότερα τουριστικές περιοχές επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους, σε ότι αφορά το άνοιγμα νέων καταστημάτων, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε μία προσπάθεια να αυξήσουν τον τζίρο τους εκμεταλλευόμενες τόσο την συνεχή αύξηση των τουριστικών ροών στην Ελλάδα, όσο και την τάση των τουριστών να ψωνίζουν όλο και περισσότερο από τα τοπικά σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές τους ανάγκες, περικόπτοντας τις εξόδους για φαγητό και ποτό σε εστιατόρια, ταβέρνες και μπαρ.  

Όπως προκύπτει και από τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας του ΙΕΛΚΑ οι Έλληνες τουρίστες θα προσπαθήσουν και φέτος να περιορίσουν τα έξοδα της εστίασης επιλέγοντας να μαγειρέψουν, ή να αγοράσουν έτοιμα γεύματα για να τα καταναλώσουν σε κάποια παραλία ή στο κατάλυμα που διαμένουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Circana, σχεδόν το 20% των πωλήσεων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι, προέρχεται από τις πωλήσεις στα νησιά. Παράλληλα, την τελευταία πενταετία, την περίοδο από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις σε αξία στις νησιωτικές περιοχές έχουν αυξηθεί κατά 82% ενώ η κατανάλωση αντίστοιχα, κατά 50%.

Πρόκειται για μία αυξανόμενη τάση που ξεκίνησε να παρατηρείται εδώ και δύο χρόνια όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και τους ξένους τουρίστες, λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων ετών.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα σούπερ μάρκετ βλέπουν τις πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν σε νησιά και ηπειρωτικές τουριστικές περιοχές να εκτοξεύονται τους καλοκαιρινούς μήνες κάτι που οδηγεί τις αλυσίδες να ενισχύουν τα δίκτυα τους στην περιφέρεια.

Σκλαβενίτης

Σε δημοφιλή νησιά όπως η Πάρος και η Κρήτη κατευθύνεται σημαντικό τμήμα του εν εξελίξει επενδυτικού πλάνου του ομίλου Σκλαβενίτης ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027.

Ήδη τον περασμένο Απρίλιο ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ανακοίνωσε τη λειτουργία ως εταιρικών, δύο νέων καταστημάτων στην Πάρο που λειτουργούσαν ως franchise καταστήματα. Πρόκειται για σημεία στη Μάρπησσα και στην Παροικιά.

Αλλά και η αγορά της Κρήτης, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, έχει από καιρό βρεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου μέσω της εξαγοράς το 2014 του 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης.

My Market

Όλο και μεγαλύτερη σημασία αποκτούν τουριστικές περιοχές και νησιά για την ανάπτυξη των My Market καθώς, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνδυάζουν αυξημένη εποχική κατανάλωση, υψηλότερη επισκεψιμότητα και μικρότερη διείσδυση οργανωμένων δικτύων σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Metro βλέπει σημαντικά περιθώρια επέκτασης του δικτύου σε νησιά όπως η Νάξος, η Πάρος, η Αντίπαρος, η Μύκονος και το Ηράκλειο Κρήτης όπου ήδη λειτουργούν κάποια από τα μεγαλύτερα My market Local επιφάνειας 400-600 τ.μ., σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων όσο και την αυξημένη τουριστική κατανάλωση.

Στόχος των μεγαλύτερων My market Local είναι ουσιαστικά να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως convenience store και σούπερ μάρκετ, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων όσο και τη ζήτηση που δημιουργεί ο τουρισμός.

Δηλαδή η αλυσίδα ακολουθεί μία πολιτική με καταστήματα χαμηλότερου κόστους τόσο σε αρχική επένδυση όσο και λειτουργία κάτι που, σύμφωνα με την διοίκηση προσφέρει σαφώς καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τα παραδοσιακά εταιρικά καταστήματα.

Ταυτόχρονα, τον περασμένο Μάρτιο άνοιξε το πρώτο εταιρικό κατάστημα My market στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια επένδυση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στρατηγικής επέκτασης του ομίλου στο νησί, όπου μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν μέσω των καταστημάτων χονδρικής METRO Cash & Carry. Υπενθυμίζεται ότι η METRO ΑΕΒΕ διατηρεί τρία METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Η εταιρεία συνεχίζει στρατηγικά τον εξορθολογισμό του δικτύου της, δίνοντας έμφαση στη μετατροπή μεγαλύτερου μέρους των καταστημάτων σε franchise μοντέλο, ενώ εξετάζονται νέα ανοίγματα και επεκτάσεις.

Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει ανάπτυξη περίπου 50 νέων σημείων έως το 2028, με υλοποίηση ήδη στο 70%-80%.

Στις νησιωτικές αγορές η εταιρεία διαπιστώνει αυξημένη ανάγκη για μεσαίου μεγέθους καταστήματα, τα οποία τοποθετούνται ανάμεσα στα μεγάλα hypermarket formats και στα μικρά convenience σημεία.

Στη Μύκονο λειτουργούν σήμερα τέσσερα καταστήματα της ΑΒ, κοντά στο λιμάνι, στη Λάκκα εντός Χώρας, στην περιοχή Αγγελικά και στον Ορνό.

Λόγω της αρκετά μεγάλης παρουσίας στο νησί οι δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης είναι περιορισμένες με την περιοχή της Άνω Μεράς να θεωρείται η μοναδική με ουσιαστικό ενδιαφέρον για νέο σημείο.

Πέρα από τη Μύκονο, στρατηγικό ενδιαφέρον υπάρχει και για τη Σαντορίνη, όπου η εταιρεία σχεδιάζει το άνοιγμα τριών νέων σημείων που προηγουμένως ανήκαν στην Carrefour.

Τα καταστήματα στη Σαντορίνη θα λειτουργήσουν ως εταιρικά, ενώ εξετάζονται και επιπλέον σημεία ανάπτυξης του δικτύου Carrefour.

Παράλληλα, υπάρχει ακόμα στο στάδιο των διαπραγματεύσεων το άνοιγμα τριών έως τεσσάρων νέων σημείων στην Αθήνα, τα οποία προσανατολίζονται να λειτουργήσουν με μοντέλο franchise.

