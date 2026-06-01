Νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Γκορούκ και Κεσμ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο νέα «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε «επιθετικές ενέργειες του Ιράν», μεταξύ των οποίων και η κατάρριψη αμερικανικού drone MQ-1 που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, πετούσε σε διεθνή ύδατα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμό ελέγχου στο έδαφος και δύο επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης (one-way attack drones), τα οποία θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν άμεση απειλή για πλοία που κινούνται στην περιοχή.

Η νέα επιχείρηση έρχεται την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την παράταση της εκεχειρίας και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.