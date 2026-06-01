Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν καλύπτει «με ισχυρές και εκτενείς λεπτομέρειες» τα πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του CNNi για το υπό διαμόρφωση σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το κείμενο περιλαμβάνει σαφείς και εκτενείς αναφορές στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το CNN μετέδωσε λανθασμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στα πυρηνικά.

«Το Fake News CNN είπε σήμερα, όπως συνηθίζει, ότι η συμφωνία μου για τα πυρηνικά του Ιράν δεν μιλά για τα πυρηνικά, ενώ στην πραγματικότητα αναφέρει πολύ καθαρά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», έγραψε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι πυρηνικές πρόνοιες αποτελούν κεντρικό μέρος της συμφωνίας.

«Στη συνέχεια, η συμφωνία αναφέρεται με πολύ ισχυρές και εκτενείς λεπτομέρειες σε διάφορες άλλες πτυχές των πυρηνικών. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας», πρόσθεσε.