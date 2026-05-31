Χανιά: Συγκίνησε «Η Ελιά της Μνήμης» για τα 85 χρόνια από την εκτέλεση των αμάχων στο Κοντομαρί

Το πρωί της Κυριακής (31/05) στο Κοντομαρί Κυδωνίας του νομού Χανίων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την 85η «μαύρη» επέτειο από τη μαζική εκτέλεση περίπου 23 κατοίκων του χωριού τη 2α Ιουνίου 1941 από μονάδες αλεξιπτωτιστών της ναζιστικής Γερμανίας.

Πρόκειται για μία εκτέλεση που συγκλόνισε πριν από χρόνια όταν ήρθαν στο «φως» τα πρώτα φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Αυτές οι φωτογραφίες με ιστορικά κειμήλια, καταγεγραμμένες μαρτυρίες και προσωπικά τεκμήρια αποτελούν την βάση του αφιερώματος στον ενοριακό ναό της Ζωοδόχου Πηγής που συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Απογόνων Αμάχων Εκτελεσθέντων Κοντομαρί, την αντιπεριφέρεια Χανίων και την ενορία Ζωοδόχου Πηγής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Λέσχη Κλασσικής Μοτοσυκλέτας Χανίων, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης, ο Σύλλογος Διατηρήσεως Ιστορικών Οχημάτων και οι συλλέκτες Παρασκευόπουλος Σταμάτης και Λαμπράκης Νικόλαος.

Η διάρκεια του αφιερώματος θα είναι από σήμερα 31 Μαΐου έως την Τρίτη 02 Ιουνίου 2026, από τις 09:00 έως τις 21:00 στην αίθουσα του ενοριακού ναού της Ζωοδόχου Πηγής, στο Κοντομαρί.