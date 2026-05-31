Σταύρος Φλώρος: «Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Σταύρος Φλώρος στα social media, έπειτα από τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο δεξί πόδι, καθώς έκανε ψαροντούφερο στον Άγιο Δομίνικο.

Ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor που υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της υγείας του, σήμερα, Κυριακή 31/5, έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα δηλώνοντας ότι αισθάνεται πλέον πιο δυνατός και πιο ώριμος, ενώ τόνισε ότι αυτή η περιπέτεια του πήρε πολλά, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσει.

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πολυήμερη νοσηλεία του στο νοσοκομείο του Μαϊάμι, με το χαμόγελο να μην λείπει ποτέ από το πρόσωπό του, ένα χαμόγελο που, όπως έγραψε ο ίδιος, είναι ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου:

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».

