Ληστεία μέσω... βιντεοκλήσης έκανε ανήλικος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ανήλικος αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία σε βάρος του έδινε οδηγίες από το διαδίκτυο στον φυσικό αυτουργό για να ληστέψει και να ασκήσει βία σε άλλον ανήλικο στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛΑΣ προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για τη ληστεία που σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Χαριλάου.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, από την έρευνα προέκυψε, ότι ο κατηγορούμενος λειτούργησε ως ο «εγκέφαλος» της επίθεσης, προτρέποντας τον φυσικό αυτουργό να χτυπήσει και να ληστέψει το θύμα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε μέσω live κλήσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, έπειτα από καταγγελία ανήλικου ημεδαπού για ληστεία σε βάρος του με χρήση σωματικής βίας, που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2026 στην περιοχή Χαριλάου από νεαρό άτομο, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου αλλοδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, λόγω προσωπικής διαφοράς, είχε προτρέψει μέσω βιντεοκλήσης το προαναφερόμενο άτομο να προβεί στην εν λόγω πράξη.