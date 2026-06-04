Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

10420 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν πάνω από την ξηρά και 1323 πάνω από τη θάλασσα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής
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Ισχυρές καταιγίδες καταγράφηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 κυρίως σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας, με έμφαση στην Ήπειρο και στη Μακεδονία.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 17:40 της Πέμπτης 4 Ιουνίου έχει καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό στο Ζωτικό Ιωαννίνων με 55.6 mm.

χάρτης καιρός

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:40 καταγράφηκαν 10420 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 1323 πάνω από τη θάλασσα.

καιρός

Ιωάννινα: Πλημμύρισαν οι δρόμοι από την έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι - Δέντρο καταπλάκωσε ΙΧ

Για ακόμη μία φορά, η περιοχή του Βοτανικού και η οδός ΚΑ΄ Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα, μετά την ολιγόλεπτη αλλά ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6).

Όπως φαίνεται σε βίντεο του epirusgate.gr, η ισχυρή βροχή ήταν αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή, με δρόμους να γεμίζουν νερά και τους κατοίκους να εκφράζουν εκ νέου την αγανάκτησή τους για ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εκδηλώνονται αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα.

Οι κάτοικοι ζητούν από το Δήμο μόνιμες παρεμβάσεις και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα απορροής των ομβρίων και να μη μετατρέπεται η περιοχή σε λίμνη μετά από κάθε δυνατή βροχή.

Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια κατάσταση που επανέρχεται διαρκώς, προκαλώντας ταλαιπωρία, ανησυχία αλλά και ζημιές σε βάρος των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Δέντρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητο στην οδό Δεξαμενής


Οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων, με ένα από αυτά να καταπλακώσει σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς το μπουρίνι εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, αιφνιδιάζοντας κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτοφανή ένταση των ανέμων, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση από την πτώση των δέντρων και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία.

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