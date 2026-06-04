Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα - Σενάριο για βροχές και στην Αττική

Snapshot Από το απόγευμα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Ο καιρός θα βελτιωθεί τη νύχτα, με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 31 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με βελτίωση από το βράδυ της Παρασκευής.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με πιθανότητα μικρών βροχών στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, με μικρή πτώση στα βόρεια και δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν το Σαββατοκύριακο κυρίως στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κατά τόπους, ενώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να επηρεάσουν και την Αττική κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, παρά την ηλιοφάνεια που θα επικρατεί από το πρωί στην Αττική, από το απόγευμα αναμένεται αύξηση των νεφώσεων, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Όπως επισημαίνει, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, προβλέπει κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε βορειοδυτικούς 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από τις απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι πρώτες βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, οι Ερυθρές και η Οινόη, πριν τα φαινόμενα κινηθούν ανατολικότερα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες υπάρχει αργότερα το βράδυ και σε περιοχές όπως οι Αφίδνες, ο Μαραθώνας και η Νέα Μάκρη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, η ημέρα θα ξεκινάει με καθαρό καιρό και ξαφνικά θα εμφανίζονται φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, με μπόρες ή και καταιγίδες.

Κοντά στο μεσημέρι, περιμένουμε αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και σε αρκετές περιοχές της Αττικής - κυρίως ορεινές - θα πρέπει να βγάλει κάποια μπόρα ή και καταιγίδα. Θα είναι ένα πέρασμα και δεν θα βρέχει όλη την ημέρα, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής, η αστάθεια μειώνεται πλέον εντελώς.

Το ίδιο συμβαίνει και το Σάββατο καθώς φουντώνει η αστάθεια στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά, που και πάλι θα εκδηλωθούν κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες.

Την Κυριακή, πάλι η ημέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν παντού - ίσως βγάλει κάποια μπόρα κοντά στα βουνά-. Έτσι θα πορευθούμε και τη Δευτέρα. Και πάλι στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας, τοπικά, ίσως βγάλει κάποια μπόρα ή και τοπική καταιγίδα, πάλι μικρής διάρκειας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο δεν θα έχουμε δυνατούς ανέμους για όσους ταξιδεύουν. Κυριακή προς Δευτέρα, θα αυξηθεί λίγο η ένταση του βοριά στα 5 με 6 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου.

Οι θερμοκρασίες θα είναι καλοκαιρινές την Παρασκευή, θα φθάνουν ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές θα έχει λίγη δροσιά με τον υδράργυρο να δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, δείχνει οτι θα είναι κανονικές οι θερμοκρασίες και την Κυριακή, θα έχουμε μικρή άνοδο στο εσωτερικό της χώρας. Τη Δευτέρα ο βοριάς θα δώσει μία αίσθηση περισσότερης δροσιάς στην ανατολική Ελλάδα. Θα πάμε δηλαδή κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι για τα πεδινά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν φαίνεται να έχουμε πάνω από 28 - 29 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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