Περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν σε Ξηρονομή και Πόρτο Γερμενό

Οι εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, καταγράφουν την έκταση των καμένων εκτάσεων

Μίλτος Τσεκούρας

Περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν σε Ξηρονομή και Πόρτο Γερμενό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περίπου 132.900 στρέμματα κάηκαν συνολικά στις δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική.
  • Η περιοχή της Ξηρονομής Βοιωτίας κάηκε σε έκταση περίπου 30.900 στρεμμάτων, ενώ στο Πόρτο Γερμενό Αττικής κάηκαν περίπου 102.000 στρέμματα.
  • Τα δεδομένα προέρχονται από δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Legion και την ανάλυση του Copernicus EMS.
  • Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας υπήρξε προσωρινή βελτίωση και περιορισμός της πυρκαγιάς, αλλά αργότερα σημειώθηκε νέα μεγάλη αναζωπύρωση προς την περιοχή της Ψάθας.
  • Η νέα αναζωπύρωση προκάλεσε εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
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Το μέγεθος της καταστροφής από τις μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία συνολικά έχουν καεί περίπου 132.900 στρέμματα.

Οι εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, καταγράφουν την έκταση των καμένων εκτάσεων. Τα δεδομένα επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ζημιάς από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Ξηρονομή Βοιωτίας και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus Emergency Management Service (EMS), έως τις 12:16 το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν καταγραφεί περίπου 30.900 στρέμματα καμένων εκτάσεων στη Ξηρονομή Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου η πυρκαγιά παρέμενε σε εξέλιξη.

Συνολικά, μέχρι το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, οι δύο πυρκαγιές είχαν επηρεάσει έκταση περίπου 132.900 στρεμμάτων.

Η εικόνα, πάντως, είχε παρουσιάσει βελτίωση κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι η φωτιά οδηγούνταν σε περιορισμό. Ωστόσο, αργά το απόγευμα σημειώθηκε νέα μεγάλη αναζωπύρωση, αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς την περιοχή της Ψάθας, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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