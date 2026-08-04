Η φετινή φωτιά στην Αττικοβοιωτία έχει το ίδιο αποτύπωμα μ' αυτήν του 2009- 140.000 καμένα στρέμματα

Snapshot Η πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία κάλυψε περίπου 140.000 καμένα στρέμματα, με το αποτύπωμά της να είναι σχεδόν ίδιο με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2009 στον Άγιο Βασίλειο.

Η Αττική έχει πληγεί από 12 μεγάλες πυρκαγιές σε εννέα χρόνια, με συνολικά καμένες εκτάσεις περίπου 700.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω αναζωπυρώσεων και διαθέσιμης βλάστησης, καθώς η περιοχή προς τα Βίλια είχε ήδη καεί το 2021.

Το διαχρονικό πρόβλημα της δόμησης μέσα σε δασικές εκτάσεις επιδεινώνει την κατάσταση, με πολλές κατοικίες να βρίσκονται σε περιοχές που καίγονται επανειλημμένα.

Η κοινωνία φέρει σημαντική ευθύνη λόγω αυθαιρεσιών, ανεπαρκούς προστασίας των κατοικιών και ακατάλληλης υποδομής που δυσχεραίνει την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων. Snapshot powered by AI

Η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία άφησε πίσω της, μέχρι το απόγευμα της 3ης Αυγούστου, περίπου 140.000 καμένα στρέμματα, ενώ, σύμφωνα με τον διευθυντή της μονάδας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Χάρη Κοντοέ, το αποτύπωμα της φωτιάς είναι σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο της μεγάλης πυρκαγιάς του 2009 στον Άγιο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για τη 12η μεγάλη πυρκαγιά που πλήττει την Αττική μέσα σε μόλις εννέα χρόνια, με τις συνολικές καμένες εκτάσεις να προσεγγίζουν πλέον τα 700.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα προστίθεται στη διαχρονική καταγραφή μεγάλων πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές όπως η Πάρνηθα, τα Δερβενοχώρια, η Βαρυμπόμπη, η Πεντέλη, ο Κάλαμος, τα Γεράνεια, η Κινέτα και ο Κουβαράς, αποτυπώνοντας την σημαντικότητα των γεγονότων αυτών από άποψη επιπτώσεων στα δασικά και φυσικά οικοσυστήματα της Αττικής.

Η εικόνα της πυρκαγιάς που μαίνεται για πέμπτη ημέρα, άλλαξε δραματικά μέσα σε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Όπως ανέφερε ο κ. Κοντοές, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας όλα τα μέτωπα είχαν ουσιαστικά περιοριστεί, με εξαίρεση ορισμένες εστίες στην περιοχή του πεδίου βολής στο Κανδήλι. Ωστόσο, λίγο αργότερα εκδηλώθηκαν ισχυρές αναζωπυρώσεις και η περιοχή από την Ψάθα και βορειότερα «λαμπάδιασε» μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, οδηγώντας σε νέα ανεξέλεγκτη εξάπλωση της φωτιάς.

Ο χάρτης με τις 12 μεγάλες πυρκαγιές της Αττικής από το 2017 έως το 2026. Έχουν καεί περίπου 700.000 στρέμματα παρθένου δάσους

Γιατί κάηκε το συγκεκριμένο κομμάτι

Ο ίδιος εξήγησε ότι η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο κι έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, δεν βρήκε καύσιμη ύλη προς την πλευρά των Βιλίων, καθώς η περιοχή είχε ήδη καεί το 2021, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς τις νότιες περιοχές όπου υπήρχε διαθέσιμη βλάστηση.

Παράλληλα, στάθηκε στο διαχρονικό πρόβλημα της δόμησης μέσα σε δασικές εκτάσεις, τονίζοντας ότι πολλές κατοικίες βρίσκονται σε περιοχές που έχουν καεί επανειλημμένα.

Το διαχρονικό αποτύπωμα των πυρκαγιών στον Κιθαιρώνα από το 1986 μέχρι και σήμερα

Το διαχρονικό πρόβλημα με τους οικισμούς μέσα στα δάση πάνω από τις παραλίες

«Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες σε περιοχές που είναι πολύ σοβαρά καμένες. Είναι χαρακτηριστικό της ανατολικής και της δυτικής Αττικής, όπου οι περισσότεροι παραλιακοί οικισμοί έχουν χτιστεί μέσα στο δάσος», ανέφερε.

Ο κ. Κοντοές υπογράμμισε ότι η κοινωνία φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

«Έχουμε αυθαιρετήσει ιστορικά, έχουμε παραβιάσει το περιβάλλον και έχουμε μπει σε μια νέα εποχή που λέγεται κλιματική κρίση, χωρίς να την έχουμε πάρει όσο σοβαρά πρέπει. Αυτό που ίσχυε πριν από 40 ή 50 χρόνια δεν ισχύει σήμερα. Τα ακραία φαινόμενα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, ενώ εξακολουθούμε να μην προστατεύουμε επαρκώς τα σπίτια μας και τον τρόπο που χτίζουμε τις πόλεις και τους οικισμούς μας».

Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς και οι καμένες εκτάσεις ανά μέρα. Με πορτοκαλί χρώμα η μέρα της έναρξης της πυρκαγιάς (31/7), με πράσινο η δεύτερη (1/8), με κίτρινο η τρίτη (2/8) και με κόκκινο η χθεσινή ημέρα (3/8)

Ακατάλληλα σπίτια, οικισμοί, δρόμοι

Όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υπάρχουν κατοικίες με μη πυρίμαχα υλικά, ακαθάριστα οικόπεδα και δρόμοι που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι είναι πλέον γνωστοί.

«Τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζουμε ακόμη και σε επίπεδο κατοικίας πού βρίσκεται ο κίνδυνος. Χρειάζεται ο ίδιος ο κάτοικος, ο δήμος και η τοπική κοινωνία να ευαισθητοποιηθούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει η φωτιά στην αυλή μας και κάποιος άλλος να μας σώσει», επισήμανε.

Κλείνοντας, παραδέχθηκε ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες η φετινή αντιπυρική περίοδος έδειχνε να εξελίσσεται καλύτερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς πολλές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. «Ένα και μόνο περιστατικό, όμως, είναι αρκετό για να ανατρέψει ολόκληρη την εικόνα», κατέληξε.

Δείτε όλα όσα είπε ο κ. Κοντοές

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