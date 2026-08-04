Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Προβληματισμός στην αγορά από την εκρηκτική άνοδος των παραγγελιών  

Snapshot Η αγορά του delivery στην Ελλάδα αναπτύσσεται εκθετικά και έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα άμεσης εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει φαγητό, καφέ, ψώνια σούπερ μάρκετ και είδη λιανικής.

Η Go Delivery και η Wolt κατέγραψαν σημαντική αύξηση τζίρου το 2025, με άλματα 75% και 65% αντίστοιχα, ενισχυμένες από την επέκταση των υπηρεσιών και τον αυξημένο στόλο διανομέων.

Η άνοδος του delivery συμβάλλει στην πτώση του τζίρου στον κλάδο εστίασης, καθώς οι καταναλωτές προτιμούν την παραγγελία στο σπίτι για οικονομικούς λόγους, παρά τις αυξήσεις στις τιμές.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες, η ευκολία χρήσης, η επέκταση του quick commerce και η αλλαγή τρόπου ζωής λόγω έλλειψης χρόνου είναι οι βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης του delivery στην Ελλάδα.

Το delivery προσελκύει νέους επιχειρηματίες, με περισσότερες από 4.800 νέες επιχειρήσεις να ιδρύονται το 2025, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά. Snapshot powered by AI

Με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται σχεδόν κάθε χρόνο η αγορά του delivery στην Ελλάδα με τους δύο μεγάλους «παίκτες» που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της εγχώριας αγοράς, efood και Wolt, να πραγματοποιούν συνεχώς μεγαλύτερους τζίρους με «όπλα» την επέκταση σε νέες αγορές και την προσφορά όλο και πιο διευρυμένων υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Δηλαδή το delivery στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε από μία απλή διανομή φαγητού σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα άμεσης εξυπηρέτησης (quick commerce), το οποίο καλύπτει πλέον καφέ, ψώνια σούπερ μάρκετ, φάρμακα και είδη λιανικής.

Πρόκειται για μία αγορά που αγγίζει πλέον συνολικό τζίρο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με εταιρείες-κλειδιά όπως η Go Delivery (βραχίονας της efood) και Wolt να καταγράφουν άλμαta τζίρου της τάξης του 65% -75%.

Η τόσο μεγάλη άνοδος που παρουσιάζει το delivery μπορεί σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό να εξηγήσει την πτώση στον τζίρο που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος εστίασης, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να παραγγείλουν τον φαγητό ή τον καφέ τους στο σπίτι, ως μέσο ελέγχου των μηνιαίων εξόδων τους.

Τα προϊόντα του delivery, αν και έχουν δει και αυτά σημαντικές αυξήσεις λόγω της γενικότερης ακρίβειας, είναι αρκετά φθηνότερα από αυτά που καταναλώνονται εκτός σπιτιού σε κάποιο καφέ ή εστιατόριο.

Go Delivery: Άλμα 75% στον τζίρο

Πιο συγκεκριμένα η Go Delivery εταιρεία συνδεδεμένη με την Online Delivery (στην οποία ανήκει και διαχειρίζεται το efood) και ανήκει στον όμιλο της Delivery Hero έφτασε το 2025 τα 159 εκατ. ευρώ σε τζίρο έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 74,73%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 7,61 εκατ. ευρώ έναντι 4,24 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 79,48%.

Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την αύξηση του όγκου των υπηρεσιών διανομής που εκτελέστηκαν σε συνδυασμό με την αύξηση του στόλου των συνεργαζόμενων διανομέων, ο οποίος σήμερα ξεπερνά τους 14.000 διανομείς.

Αντίστοιχα τα μεγέθη και της Wolt

H εκρηκτική άνοδος που σημειώνει το delivery στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται και από τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε ο δεύτερος μεγάλος παίκτης της ελληνικής αγοράς Wolt καταγράφοντας ανοδική τροχιά σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 99,26 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 65,02% σε σχέση με τα 60,15 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή αντανακλά την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων, τη γεωγραφική επέκταση και την περαιτέρω εδραίωση της Wolt στην ελληνική αγορά. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 77,95 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 78,53% του κύκλου εργασιών, ποσοστό ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με το 2023 (80,09%).

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος του delivery στην Ελλάδα γενικότερα οφείλεται στους εξής κύριους παράγοντες:

Ψηφιακές πλατφόρμες και ευκολία χρήσης

Εφαρμογές "Όλα σε ένα": Πλατφόρμες όπως το efood και η Wolt μετέτρεψαν το delivery σε μια διαδικασία λίγων κλικ.

Διανομή από την ίδια την πλατφόρμα: Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να έχουν δικό τους διανομέα, καθώς οι πλατφόρμες διαθέτουν πλέον τεράστιους ιδιόκτητους στόλους (π.χ. η Go Delivery ξεπέρασε τους 14.000 διανομείς).

2. Στροφή στο Quick Commerce

Ψώνια της καθημερινότητας: Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το delivery για μικρά ψώνια από μίνι μάρκετ, κάβες, φούρνους ή pet shops, με παράδοση σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Συνεργασίες με Super Market: Η ενσωμάτωση μεγάλων αλυσίδων λιανικής στις πλατφόρμες άλλαξε ριζικά τις αγοραστικές συνήθειες.

3. Αλλαγή στον τρόπο ζωής και έλλειψη χρόνου

Πιεσμένοι ρυθμοί: Τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας και οι μεγάλες μετακινήσεις στα αστικά κέντρα μειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο για μαγείρεμα ή αγορές.

Εξοικείωση από την πανδημία: Οι καταναλωτικές συνήθειες που παγιώθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdown έγιναν πλέον μόνιμο κομμάτι της καθημερινότητας.

4. Προσφορές και οικονομική πίεση

Κυνήγι προσφορών: Σε περιόδους πληθωρισμού, οι καταναλωτές εκμεταλλεύονται τα συχνά εκπτωτικά κουπόνια, τις προσφορές "1+1" και τα προγράμματα επιβράβευσης των εφαρμογών για να μειώσουν το κόστος.

Έλεγχος budget: Η online παραγγελία επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει το ακριβές τελικό ποσό πριν πληρώσει, αποφεύγοντας παρορμητικές αγορές στα φυσικά καταστήματα.

5. Ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων του κλάδου

Επιχειρηματική διέξοδος: Το delivery αποτελεί ελκυστικό μοντέλο για νέους επιχειρηματίες. Μόνο εντός ενός έτους (2025) ιδρύθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 4.800 νέες επιχειρήσεις delivery, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και τις επιλογές για τον τελικό χρήστη.