UKMTO: Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν

Το περιστατικό σημειώθηκε 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Γιάννης Φιλιππάκος

UKMTO: Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα ανοικτά του Ομάν, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ.
  • Το περιστατικό αναφέρθηκε από το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.
  • Το UKMTO κάλεσε τα πλοία στην περιοχή να πλέουν με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα.
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Φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοικτά του Ομάν, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων, ή 37 χιλιομέτρων, βορειοανατολικά του Χασάμπ.

Η UKMTO ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το συμβάν, ενώ κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να πλέουν με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

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