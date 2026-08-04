UKMTO: Άγνωστο βλήμα έπληξε φορτηγό πλοίο ανοικτά του Ομάν

Snapshot Φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα ανοικτά του Ομάν, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ.

Το περιστατικό αναφέρθηκε από το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Το UKMTO κάλεσε τα πλοία στην περιοχή να πλέουν με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοικτά του Ομάν, σύμφωνα με το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων, ή 37 χιλιομέτρων, βορειοανατολικά του Χασάμπ.

Η UKMTO ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το συμβάν, ενώ κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να πλέουν με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.