Ξαρχάκος ποστάρει Καρβέλα

Μία ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου είναι αρκετή για να τραβήξει την προσοχή και να αφήνει υποσχέσεις για κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Ο κορυφαίος συνθέτης και μαέστρος στο προσωπικό του προφίλ έκανε μία ασυνήθιστη ανάρτηση, λίγο μετά τη συνάντηση τους στο Ηρώδειο, στις αρχές Ιουνίου.

Ανέβασε ένα βίντεο όπου ο Νίκος Καρβέλας παίζει στο πιάνο το «Έξω φυσάει και βρέχει» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και πρώτη εκτέλεση από τον Σταμάτη Κόκοτα.

Το βίντεο έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές των δύο συνθετών, καθώς δεν αποκλείεται να αποτελεί προάγγελο κάποιας συνεργασίας τους.

Δείτε την ανάρτηση