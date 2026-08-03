Ηράκλειο: Διάσωση 33 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλαβε χώρα σήμερα, νότια της Κρήτης. Με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, 33 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Ακολούθησε η διαδικασία μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με τις καιρικές συνθήκες να είναι σχετικά καλές και τον άνεμο 4 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης