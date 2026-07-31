Ιεράπετρα: 41 μετανάστες εντοπίστηκαν στη νήσο Χρυσή – Επιχείρηση μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Snapshot 41 μετανάστες εντοπίστηκαν στη νήσο Χρυσή κοντά στην Ιεράπετρα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση μεταφοράς πραγματοποιήθηκε μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό.

Οι μετανάστες είχαν φτάσει στη νήσο με φουσκωτή λέμβο και παρέμειναν εκεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών πριν τη μεταφορά τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν προσωρινά στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Οι μετανάστες προέρχονται από το Νότιο Σουδάν, το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Snapshot powered by AI

Σε μια ακόμη επιχείρηση διαχείρισης μεταναστευτικής άφιξης κλήθηκαν να ανταποκριθούν οι λιμενικές Αρχές στην Κρήτη, καθώς 41 μετανάστες εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (30/7) σε παραλία της νήσου Χρυσής, στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι μετανάστες είχαν φτάσει στην περιοχή από την προηγούμενη ημέρα με φουσκωτή λέμβο, ωστόσο οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την άμεση επιχείρηση μεταφοράς τους.

Αργά το βράδυ, το πλωτό σκάφος Λ.Σ. 138 του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας προσέγγισε την περιοχή και παρέλαβε τους 41 άνδρες, πραγματοποιώντας τη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του έντονου κυματισμού και των ισχυρών ανέμων.

Μετά την άφιξή τους στο λιμάνι, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με λεωφορείο του Δήμου Ιεράπετρας στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρυλιάς, όπου παραμένουν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για άνδρες υπηκόους από το Νότιο Σουδάν, το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και την Αίγυπτο.

Οι 41 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαχείρισης των νέων αφίξεων. Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή και τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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