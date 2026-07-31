Απαλλάσσονται οι νέοι αγρότες από την προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημερώσεων

Snapshot Οι νέοι αγρότες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη ενισχύσεων.

Η ρύθμιση αφορά δικαιούχους των προγραμμάτων «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» και «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Αφαιρείται διοικητικό εμπόδιο που δυσχέραινε την ταχεία καταβολή ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους γεωργούς.

Η τροπολογία διασφαλίζει την άμεση ρευστότητα, την ομαλή υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και την πλήρη απορρόφηση ενωσιακών πόρων.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια απλούστευσης διαδικασιών και επιτάχυνσης πληρωμών στον πρωτογενή τομέα. Snapshot powered by AI

Απαλλάσσονται οι νέοι αγρότες από την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για να λάβουν τις ενισχύσεις, σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Η ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), καθώς και τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, των οποίων οι ενισχύσεις αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΣΣ ΚΑΠ.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους γεωργούς, αίροντας ένα διοικητικό εμπόδιο που δυσχεραίνει την πληρωμή τους.

Η απαίτηση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δυσχέραινε την ταχεία και απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, χωρίς να προκύπτει ταμειακό όφελος για το Δημόσιο, καθώς οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι ακατάσχετες, ασυμψήφιστες και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:

αίρεται ένα σημαντικό διοικητικό εμπόδιο,

εξασφαλίζεται η άμεση παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στους νέους γεωργούς,

διευκολύνεται η ομαλή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και

διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων.

Η προτεινόμενη παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των πληρωμών και την ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα.

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