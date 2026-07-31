Πλεύρης για μετανάστες στη Θέουτα: «Η Ελλάδα έχει βρεθεί τρεις φορές σε παρόμοια θέση»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε τη συνεισφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προστασία των συνόρων μας αλλά και στη δράση κατά των κυκλωμάτων διακινητών

Δημήτρης Δρίζος

Πλεύρης για μετανάστες στη Θέουτα: «Η Ελλάδα έχει βρεθεί τρεις φορές σε παρόμοια θέση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Στη Θέουτα χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν μαζικά, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών χωρών στις μεταναστευτικές ροές.
  • Η Ελλάδα αντιμετώπισε δύο φορές μεγάλες μεταναστευτικές ροές το 2020 και το 2025 με αυστηρές πολιτικές και διπλωματική δράση.
  • Οι παράνομες ροές στη χώρα μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με σημαντική μείωση και στις ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
  • Τα κυκλώματα διακινητών παραμένουν ενεργά, αλλά η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας.
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης υποστηρίζει ότι η ανοχή σε μαζικές εισροές μεταναστών δεν αποτελεί ανθρωπισμό αλλά έγκλημα.
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Στην ισπανική πόλη Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα μεταναστευτικών ροών.

Σε ανάρτηση του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως η Ελλάδα, υπό τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει βρεθεί τουλάχιστον δύο φορές σε παρόμοια κατάσταση με μεγάλες μεταναστευτικές ροές, συγκεκριμένα το 2020 και το 2025. Υπογράμμισε ότι οι αυστηρές πολιτικές, σε συνδυασμό με τη διπλωματική δράση και τον αγώνα των στελεχών του λιμενικού και της αστυνομίας, έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα στην προστασία των συνόρων.

Ο υπουργός επισήμανε πως τα κυκλώματα διακινητών παραμένουν ενεργά και συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τις ευάλωτες μεταναστευτικές ροές, ωστόσο η Ελλάδα είναι έτοιμη να εφαρμόσει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. «Είμαστε προετοιμασμένοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Πατρίδας μας, εφόσον χρειαστεί», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου:

«Αυτό που γίνεται στη Θέουτα καταδεικνύει ότι τα κυκλώματα ψάχνουν ευκαιρίες και καθε χώρα πρωτης γραμμής έχει βρεθεί ή μπορεί να βρεθεί στην ίδια κατάσταση. Η Ελλάδα με ΠΘ τον Κυριάκο Μητσοτάξη βρέθηκε δύο τουλάχιστον φορές στην ίδια κατάσταση.

Το Φεβρουάριο του 2020 που σφραγίσαμε τον Έβρο και τον Ιούλιο του 2025 που αναστείλαμε το άσυλο και θέσαμε σε κράτηση όποιον παράνομα έμπαινε. Και στις δύο περιπτωσεις προστατεύσαμε την Πατρίδα μας απέναντι σε απόπειρα εισβολής και στις κραυγές ΜΚΟ και δήθεν ανθρωπιστών. Βρέθηκε και μια τρίτη φορά στην ίδια κατάσταση το 2015, όταν εισήλθαν στην Ελλάδα πάνω από 1.000.000 λαθρομετανάστες, γιατί η τότε κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα.

Κλείνοντας το επτάμηνο του 2026 οι θαλάσσιες παράνομες ροές στην Πατρίδα μας έχουν τεράστια μειωση και ακόμη και στην Κρήτη οι φετινές ροές από Λιβυη μετά την αρχική αύξηση πλέον είναι λιγότερες από τις περσινές.

Τον Ιούλιο του 2025 οι παράνομες ροές από Λιβυη στην Κρήτη ξεπέρασαν τις 3.500 και τον Ιούλιο φέτος μέχρι σήμερα είναι κάτω από 1.400. Πρωταγωνιστούμε στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτική στην ΕΕ. Οι σκληρές πολιτικές, η διπλωματία και ο αγώνας των γυναικών και ανδρών του λιμενικού και της αστυνομίας φέρνουν αποτελέσματα.

Δεν εφησυχάζουμε. Τα κυκλώματα καραδοκούν. Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε απαραίτητο μετρο για την προστασία της Πατρίδας μας, εφοσον χρειαστεί. Το να επιτρέπεις όμως με την πολιτική σου εισβολή στην Ευρώπη δεν είναι ανθρωπισμός, είναι έγκλημα».

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