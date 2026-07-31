Στον ΕΟΠΥΥ η χρηματοδότηση του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Τι θα γίνει με τα φάρμακα της παχυσαρκίας

Snapshot Η χρηματοδότηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μεταφέρεται από το Ταμείο Ανάκαμψης στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ενισχύεται με πόρους από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος.

Οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για βασικές παθήσεις συνεχίζονται κανονικά, με πάνω από 6,5 εκατομμύρια πολίτες να έχουν εξεταστεί και 300.000 να έχουν εντοπιστεί με πρώιμα ευρήματα. Snapshot powered by AI

Στον ΕΟΠΥΥ περνά η χρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος "Προλαμβάνω" από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Όπως έχει τονίσει η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, "το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» δεν σταματά. Συνεχίζεται. Αλλάζει χρηματοδότηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης περνά στον Τακτικό Προϋπολογισμό".

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις», το οποίο ψηφίζεται σήμερα, Παρασκευή (31/07/2026), από τη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία για τη συνέχιση των δράσεων δημόσιας υγείας και την κάλυψη φαρμακευτικής αγωγής στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», οι σχετικές δαπάνες παραπεμπτικών και συνταγογράφησης καλύπτονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού ενισχύεται για αυτό τον σκοπό, με μεταβίβαση πόρων από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Οι δαπάνες για την κάλυψη της φαρμακευτικής αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσονται σε κλειστό προϋπολογισμό, ενώ η συμμετοχή των ασθενών παραμένει μηδενική.

Για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, η τροπολογία αναφέρεται στην αποπληρωμή των δαπανών από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 10 Ιουλίου 2026, όταν δηλαδή ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Από τον Σεπτέμβριο, η φαρμακευτική κάλυψη αναμένεται να περάσει, επίσης, στον ΕΟΠΥΥ.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε δηλώσει: «Οι δωρεάν εξετάσεις για τα τέσσερα βασικά προγράμματα πρόληψης, για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, συνεχίζονται κανονικά. Η νέα φάση του προγράμματος ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι σήμερα 6,5 εκατομμύρια πολίτες – ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι – έχουν κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και μέσω αυτών έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 300.000 πολίτες με πρώιμα ευρήματα. Μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχουν αποτραπεί περίπου 60.000 εμφράγματα και εγκεφαλικά».

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