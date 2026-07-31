Η Ελλάδα αποκτά το δικό της βρετανικό Πανεπιστήμιο!

Το University of Derby Greece Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ξεκινά τη λειτουργία του ως μη κρατικό Πανεπιστήμιο, φέρνοντας στην Ελλάδα μία αυθεντική βρετανική πανεπιστημιακή εμπειρία, με εφαρμοσμένο χαρακτήρα, διεθνή προσανατολισμό και έξι σύγχρονα ακαδημαϊκά τμήματα με προγράμματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2026.

Η ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση περνά σε μια νέα εποχή.

Το University of Derby Greece ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ως μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο, σηματοδοτώντας την άφιξη ενός από τα πλέον αναγνωρισμένα βρετανικά πανεπιστήμια στη χώρα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό εκπαιδευτικό οικοσύστημα, καθώς για πρώτη φορά το University of Derby αποκτά τη δική του πανεπιστημιακή παρουσία στην Ελλάδα, προσφέροντας μία αυθεντική βρετανική πανεπιστημιακή εμπειρία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Με κεντρικό τίτλο «The British University of Greece», το University of Derby Greece φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βρετανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, συνδυάζοντας το ακαδημαϊκό κύρος ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πανεπιστημίου με μια σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην εφαρμοσμένη γνώση, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ουσιαστική προετοιμασία των φοιτητών για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.

Ένα πανεπιστήμιο που ξεχωρίζει για την ποιότητά του

Το University of Derby συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας αναδειχθεί No.1 βρετανικό πανεπιστήμιο στα Uni Compare Rankings 2027, μία από τις σημαντικότερες αξιολογήσεις που βασίζονται στην εμπειρία και την άποψη των ίδιων των φοιτητών.

Παράλληλα, έχει τιμηθεί με τη ‘χρυσή’ διάκριση TEF Gold (Teaching Excellence Framework), την υψηλότερη αναγνώριση που απονέμεται από το βρετανικό σύστημα αξιολόγησης για την ποιότητα της διδασκαλίας, της φοιτητικής εμπειρίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν μια διαχρονική δέσμευση στην ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που τοποθετεί τον φοιτητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

An applied University of TODAY and for TOMORROW

Το University of Derby Greece δεν έρχεται απλώς να προσφέρει ακόμη μία επιλογή πανεπιστημιακών σπουδών. Έρχεται να εισαγάγει στην Ελλάδα ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό μοντέλο, όπου η θεωρητική γνώση συνδέεται ουσιαστικά με την πράξη, την έρευνα, την τεχνολογία και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το κεντρικό σύνθημα «An applied University of TODAY and for TOMORROW» αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά σε εργαστήρια, projects, εφαρμοσμένη έρευνα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μετατρέπουν τη γνώση σε εμπειρία και καλλιεργούν δεξιότητες με πραγματική αξία για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική προσέγγιση που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά προετοιμάζει τους φοιτητές να διαμορφώσουν οι ίδιοι το αύριο.

Σπουδές με διεθνή προοπτική και επαγγελματικό προσανατολισμό

Η εκπαιδευτική εμπειρία στο University of Derby Greece βασίζεται σε θεμελιώδεις πυλώνες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του νέου Πανεπιστημίου.

Η αυθεντική βρετανική ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί τη βάση μιας εκπαιδευτικής εμπειρίας που μεταφέρει στην Ελλάδα τις αξίες, τις μεθόδους και τα υψηλά πρότυπα της βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα του University of Derby συνδυάζεται με ένα εφαρμοσμένο μοντέλο μάθησης, όπου η γνώση αποκτά πρακτικό αντίκρισμα μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες, εργαστήρια, συνεργατικά έργα και έρευνα.

Παράλληλα, τα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη σύγχρονη αγορά εργασίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την απασχολησιμότητα και τη διαρκή επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

Οι φοιτητές εντάσσονται, ταυτόχρονα, σε μια διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα, με συμφοιτητές από όλο τον κόσμο, με δυνατότητες κινητικότητας, ακαδημαϊκών ανταλλαγών και φοίτησης στο μητρικό πανεπιστήμιο στην Αγγλία, αποκτώντας πολύτιμες διαπολιτισμικές εμπειρίες και μια ευρύτερη παγκόσμια οπτική.

Την εμπειρία αυτή συμπληρώνει ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και προσωπικής υποστήριξης, που ενισχύουν την εξέλιξη κάθε φοιτητή σε όλα τα στάδια της πανεπιστημιακής του πορείας.

Έναρξη με τρεις Ακαδημαϊκές Σχολές και έξι Τμήματα, στο κέντρο της Αθήνας

Το University of Derby Greece ξεκινά τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2026 στην Αθήνα, προσφέροντας έξι σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενταγμένα σε τρεις (3) ακαδημαϊκές σχολές – Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών του Ανθρώπου, Επιστημών & Τεχνολογίας - και έξι (6) τμήματα σπουδών σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής και να προετοιμάζουν αποφοίτους με γνώσεις, δεξιότητες και διεθνή προοπτική.

Η δημιουργία του University of Derby Greece σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο ενός κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου στην ελληνική πανεπιστημιακή πραγματικότητα και εγκαινιάζει ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται ουσιαστικά με την καινοτομία, την τεχνολογία, την εφαρμογή και την επαγγελματική εξέλιξη.

Για τους φοιτητές της νέας γενιάς, το University of Derby Greece φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από έναν τόπο σπουδών. Φιλοδοξεί να αποτελέσει το πανεπιστήμιο που θα τους δώσει τα εφόδια να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει, παραμένοντας πιστό στη δέσμευσή του να είναι «ένα Πανεπιστήμιο του Σήμερα και για το Αύριο» και η 1η επιλογή για βρετανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα.

University of Derby Greece Ν.Π.Π.Ε.

The British University of Greece.

An applied University of TODAY and for TOMORROW.

Πληροφορίες – Αιτήσεις:

Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος, Αθήνα

Τ: 210 8899700, info@derby.edu.gr

www.derby.edu.gr