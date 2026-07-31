Μυτιλήνη: H φωτιά έκαψε 614 στρέμματα στο Πλωμάρι - Οι κάτοικοι την αποδίδουν σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ

Το 80% των καμένων εκτάσεων αποτελείται από ελαιόδεντρα - Άμεση η ανάγκη αποζημιώσεων

Ελένη Ευστρατίου

Μυτιλήνη: H φωτιά έκαψε 614 στρέμματα στο Πλωμάρι - Οι κάτοικοι την αποδίδουν σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στη Μυτιλήνη έκαψε 614 στρέμματα στο Πλωμάρι, εκ των οποίων το 80% ήταν ελαιώνες.
  • Οι καμένες εκτάσεις περιλαμβάνουν 164 στρέμματα με χαμηλή και 10 στρέμματα με υψηλή σφοδρότητα καύσης.
  • Οι αγρότες έχασαν την παραγωγή της φετινής και των επόμενων χρονιών, ενώ δύο κτηνοτροφικές μονάδες επλήγησαν χωρίς απώλειες ζώων.
  • Κατοίκοι υποστηρίζουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου παρατηρήθηκαν προβλήματα στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς και δυσκόλεψαν το έργο της Πυροσβεστικής.
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Η φωτιά που ξέσπασε στο νησί της Μυτιλήνης την Τετάρτη 29 Ιουλίου έκαψε συνολικά 614 στρέμματα γης στο Πλωμάρι, στα οποία υπήρχαν ελαιόδεντρα, πευκόδασος και θαμνότοποι.

Σύμφωνα με την Ερευνητική Ομάδα Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία χρησιμοποίησε δεδομένα δορυφόρων και οδηγίες ταξινόμησης, ανέφερε ότι τα στρέμματα που κάηκαν είναι:

  • 164 στρέμματα με χαμηλή σφοδρότητα καύσης
  • 260 στρέμματα με χαμηλή-μέτρια σφοδρότητα καύσης
  • 180 στρέμματα με μέτρια-υψηλή σφοδρότητα καύσης
  • 10 στρέμματα με υψηλή σφοδρότητα καύσης

Τέλος, από τα 614 στρέμματα, τα 473 στρέμματα περίπου είναι ελαιώνες και τα υπόλοιπα πευκοδάσος και θαμνότοποι.

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Το 80% των καμένων είναι ελαιώνες

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάββας, από τις καμένες εκτάσεις στο Πλωμάρι, το 80% είναι ελαιώνες ενώ το υπόλοιπο αφορά σε θαμνώδη βλάστηση και πευκόδασος. Ο ίδιος, μιλώντας στο stonisi, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα την καταγραφή των ζημιών, καθώς οι αγρότες έχασαν την παραγωγή τόσο της φετινής χρονιάς όσο και των επόμενων.

Επίσης, ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνοτρόφοι ανέφεραν ότι πρόλαβαν να απομακρύνουν εγκαίρως τα ζώα τους και δεν υπήρξαν απώλειες.

Ως ιδιαίτερα δύσκολο χαρακτήρισε το περιστατικό και ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ο Δήμος κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

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Αναφορές για έναρξη της φωτιάς από κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζει την έρευνά του προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τους κατοίκους του Πλωμαρίου, η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή που βρίσκονται κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφεραν ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή, ενώ αργότερα κατέθεσαν ότι είδαν καπνό να εμφανίζεται γύρω από κολώνα ρεύματος και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

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Οι ισχυροί άνεμοι όμως οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς η οποία έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ δυσχέραναν και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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