Καλημέρα Ελλάδα: Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης στα γυρίσματα του τρέιλερ

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1, ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης ανήρτησαν, στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, υλικό από τα γυρίσματα του τρέιλερ για το «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι δύο δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν το τιμόνι της ιστορικής εκπομπής του καναλιού του Αμαρουσίου και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Το στοίχημα είναι μεγάλο και η καινούργια εποχή του μαγκαζίνο θα φέρει νέα δεδομένα στην αρένα της πρωινής ζώνης.

https://www.instagram.com/reel/Dbbekc9IzgO/

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόταν στη χθεσινή ανακοίνωση.

«Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας», αναφερόταν επίσης.

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