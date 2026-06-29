Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ

Snapshot Ο Βασίλης Χιώτης παραιτήθηκε από το Ραδιόφωνο και τον Όμιλο ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του.

Ο Χιώτης ήταν διευθυντής του ΣΚΑΪ FM και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η παραίτηση του Χιώτη ακολουθεί τις αποχωρήσεις των Βασίλη Παπαδρόσου και Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

Ο Βασίλης Χιώτης ήταν σημαντικό στέλεχος του σταθμού, ειδικά στις προεκλογικές περιόδους.

Αναμένεται επίσης η αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου από τον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ μέσα στο καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου και της Σίας Κοσιώνη από το κανάλι του Φαλήρου, ο Βασίλης Χιώτης κλείνει οριστικά την πόρτα του ΣΚΑΪ.

Ο δημοσιογράφος, διευθυντής του ΣΚΑΪ FM, αλλά και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον Όμιλο. Οι πληροφορίες τον θέλουν να υποβάλλει ο ίδιος την παραίτησή του στα στελέχη, βάζοντας τελεία σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της επαγγελματικής του πορείας. Η εν λόγω εξέλιξη δεν περνά απαρατήρητη τη δεδομένη στιγμή, καθώς ήταν ένα από τα γερά χαρτιά του σταθμού στις προεκλογικές περιόδους.

Ο Βασίλης Χιώτης

Να σημειωθεί ότι αναμένεται, μέσα στο καλοκαίρι, και η αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου από τον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ και από την πρωινή ζώνη.