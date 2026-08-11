Ο Τραμπ φυγαδεύτηκε κρυφά από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά τις απειλές δολοφονίας από το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ φυγαδεύτηκε κρυφά από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν.

Χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη ένα καρότσι τροφοδοσίας αεροδρομίου για να μεταφερθεί σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Air Force C-32A.

Το επίσημο Air Force One ταξίδεψε παράλληλα ως δόλωμα, ενώ ο Τραμπ επέστρεψε σε αυτό για την επίσημη αποβίβασή του στη Βρετανία.

Οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν μαζί με τον πρόεδρο είχαν αυστηρή οδηγία να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την ύπαρξη υψηλών πρωτοκόλλων ασφαλείας, χωρίς να διαψεύσει τις λεπτομέρειες της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Ένα σκηνικό που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου εκτυλίχθηκε πρόσφατα με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας τα ακραία μέτρα που επιστρατεύτηκαν για την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ φυγαδεύτηκε κρυφά από την Άγκυρα μετά τη Σύνοδο χρησιμοποιώντας ως κάλυψη... ένα κοινό φορτηγάκι τροφοδοσίας αεροδρομίου, προκειμένου να αποφύγει μια αξιόπιστη και άμεση απειλή δολοφονίας από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μεταβεί στην Άγκυρα με το πρόσφατα ανακαινισμένο αεροσκάφος που του είχε δωρίσει το Κατάρ , αλλά χρησιμοποίησε απροσδόκητα ένα παλαιότερο Air Force One κατά την αναχώρησή του από τη χώρα, μια κίνηση που προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του νεότερου αεροπλάνου.

Το περίτεχνο σχέδιο στήθηκε με απόλυτη μυστικότητα, αφήνοντας στο σκοτάδι όχι μόνο τους δημοσιογράφους που ακολουθούσαν την προεδρική αποστολή, αλλά ακόμη και μέλη του ίδιου του προσωπικού του Λευκού Οίκου. Η κυβερνητική εκδοχή ήθελε τον Αμερικανό πρόεδρο να αποχωρεί από την τουρκική πρωτεύουσα με το παραδοσιακό Air Force One στις 8 Ιουλίου, αφήνοντας το νέο Boeing 747-8 —το οποίο αποτελούσε πρόσφατη δωρεά από το Κατάρ— να ταξιδέψει παράλληλα προς τη βρετανική βάση της RAF Mildenhall. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε φροντίσει να ενισχύσει το αφήγημα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ισχυριζόμενος ότι επέλεξε το παλιό αεροσκάφος «για χάρη των παλιών καιρών».

Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.Στην Άγκυρα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλιό τζάμπο τζετ Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Λίγα λεπτά αργότερα, μεταφέρθηκε κρυφά σε ένα μικρότερο αεροπλάνο - ένα C-32A της Πολεμικής Αεροπορίας - μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροδρομίου που χρησιμοποιείται συνήθως για τη φόρτωση γευμάτων και άλλων προμηθειών πριν από την πτήση, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο και το υλικό που εξέτασε η εφημερίδα Washington Post.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Βρετανία, το κλίμα μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος-δόλωμα ήταν τεταμένο. Οι δημοσιογράφοι που πίστευαν ότι ταξίδευαν μαζί με τον πρόεδρο έλαβαν αυστηρή οδηγία να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα του Τύπου. Όταν αργότερα ζητήθηκαν εξηγήσεις για αυτά τα μέτρα, ο Τραμπ σχολίασε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο πως βρίσκονταν πιθανώς σε μια επικίνδυνη πτήση, συμπληρώνοντας ότι αν συνέβαινε κάτι στον ίδιο, θα παρέσυρε και τους υπόλοιπους μαζί του.

Ένα φορτηγό τροφοδοσίας είναι παρκαρισμένο δίπλα στο παλιό Air Force One πριν από την αναχώρηση από το αεροδρόμιο Esenboga της Άγκυρας στην Τουρκία στις 8 Ιουλίου.

Ο Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με παγκόσμιους ηγέτες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ένα βράδυ αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις ανανέωσαν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν εντολής του Τραμπ, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολύμηνου πόλεμού τους.Ο ελιγμός σήμαινε ότι η πραγματική τοποθεσία του Τραμπ αποκρύφθηκε από το αμερικανικό κοινό και πολλούς ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για ώρες. Εβδομάδες αργότερα, παραμένει ασαφές πόσο ευρέως έχει αποκαλύψει η κυβέρνηση την επιχείρηση.

Το νέο αεροσκάφος VC-25B "Bridge" που έχει υιοθετηθεί για χρήση ως Air Force One ματεφέρει τον Τραμπ στην Τουρκία στις 7 Ιουλίου.

Η τακτική αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη στα αμερικανικά χρονικά, καθώς το 2000 ο Μπιλ Κλίντον είχε χρησιμοποιήσει ένα ανώνυμο αεροσκάφος για να πετάξει στο Πακιστάν, στέλνοντας το επίσημο Air Force One ως δόλωμα. Στην περίπτωση του Τραμπ, το μικρότερο C-32A προσγειώθηκε στη Βρετανία λίγο πριν από το κύριο αεροσκάφος. Μέσα σε συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο πρόεδρος κατάφερε να μεταπηδήσει ξανά στο παλαιότερο Air Force One, ώστε να πραγματοποιήσει την επίσημη αποβίβασή του στις 10:56 μ.μ. τοπική ώρα, χαιρετώντας το στρατιωτικό προσωπικό πριν κατευθυνθεί στο αεροσκάφος του Κατάρ.

Απαντώντας στις αποκαλύψεις για τη μυστική αυτή επιχείρηση, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στιβ Τσέουνγκ, απέφυγε να διαψεύσει το ρεπορτάζ. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι το νέο αεροσκάφος διαθέτει τα υψηλότερα πρωτόκολλα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αμερικανική διοίκηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των πολλών εχθρών που στοχεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια περίοδο που οι εχθροπραξίες με το γειτονικό με το Ιράν βρίσκονται σε επικίνδυνο σημείο καμπής.

Διαβάστε επίσης