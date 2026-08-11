Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απαντήσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ήδη έτοιμη μια «καλή απάντηση» που θα δημοσιεύσει σύντομα.

Παρά τη διαφωνία για το σχέδιο, ο Τραμπ διατήρησε ότι οι σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό παραμένουν «πολύ καλές». Snapshot powered by AI

Μέσω Truth Social σκοπεύει να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να απορρίψει το σχέδιο 15 σημείων του Board of Peace για τη Γάζα.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ήδη διαμορφώσει την απάντησή του και ότι θα τη δημοσιοποιήσει μέσω της πλατφόρμας.

«Θα αναρτήσω εκεί την απάντησή μου. Έχω μια απάντηση, μια καλή απάντηση, και θα τη δημοσιεύσω εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Reporter: Any response to Netanyahu?



Trump: I put it out today on Truth. I have a response, a good response. The relationship is very good, yeah. pic.twitter.com/HhmY7xdhfq — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Παρά τη διαφωνία για το σχέδιο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό παραμένουν «πολύ καλές».