«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

Ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο είχαν η Σοφία Βογιατζάκη και ο Θάνος Μπίρκος κατά την επίσκεψή τους στο Ηράκλειο, λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή για τη θεατρική παράσταση «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής».

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