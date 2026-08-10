«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη
Ένα ιδιαιτέρως χιομουριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε κοσμηματοπωλείο στο Ηράκλειο, όπου πρωταγωνιστές ήταν η Σοφία Βογιατζάκη και ο Θάνος Μπίρκος.
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Ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο είχαν η Σοφία Βογιατζάκη και ο Θάνος Μπίρκος κατά την επίσκεψή τους στο Ηράκλειο, λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή για τη θεατρική παράσταση «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής».
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