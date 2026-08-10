Τρίκαλα: Νεκρό βρέφος 15 μηνών

Snapshot Ένα βρέφος 15 μηνών βρέθηκε νεκρό το πρωί της Δευτέρας στα Τρίκαλα.

Το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο από την οικογένειά του, που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων προσπάθησαν να το επαναφέρουν χωρίς επιτυχία.

Τα αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν με ιατροδικαστική εξέταση και νεκροτομή.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Τρίκαλα, όπου ένα βρέφος μόλις 15 μηνών έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την οικογένειά του, η οποία ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το βρέφος, διακομίζοντάς το στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών επιχείρησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, εφαρμόζοντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάνηψης. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το 15 μηνών βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διακρίβωση των συνθηκών του θανάτου έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.