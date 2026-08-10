Άλλαξε η διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου για να μην... χαλάσει ο τάφος του Ντόμπι του Χάρι Πότερ!

Snapshot Η διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας άλλαξε λόγω αντιδράσεων θαυμαστών του «Χάρι Πότερ».

Το καλώδιο, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αρχικά σχεδιάστηκε να περάσει από την παραλία Freshwater West, όπου βρίσκεται αυτοσχέδιο μνημείο για τον χαρακτήρα Ντόμπι.

Οι θαυμαστές ανησυχούσαν ότι το έργο θα κατέστρεφε τον «τάφο» του Ντόμπι, που αποτελεί σημείο όπου αφήνουν χειρόγραφα και κάλτσες.

Μετά από εκατοντάδες τηλεφωνήματα, η εταιρεία διαχείρισης Etchea Energy αποφάσισε να αλλάξει τη χάραξη του καλωδίου για να προστατεύσει το μνημείο.

Το μνημείο του Ντόμπι προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο και συμβάλλει στην τοπική οικονομία του Πέμπροκσαϊρ, που ανέρχεται σε περίπου 706 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, ανάμεσα σε Βρετανία και Ιρλανδία άλλαξε τη χάραξή του έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών του «Χάρι Πότερ».

Το πρόβλημα τους ήταν ότι το καλώδιο θα κατέστρεφε ένα αυτοσχέδιο «μνημείο» που φτιάχτηκε για τον αγαπημένο χαρακτήρα των βιβλίων, το ξωτικό «Ντόμπι».Ο διασυνοριακός αγωγός Greenlink συνδέει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας National Grid της Βρετανίας με την Ιρλανδία μέσω ενός καλωδίου μήκους 200 χιλιομέτρων.

Είχε προγραμματιστεί να περνάει από την παραλία Freshwater West στη νοτιοδυτική Ουαλία, όπου γυρίστηκε η σκηνή του θανάτου του «Ντόμπι» για τη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ».Το έργο θα δημιουργούσε πρόβλημα στο μνημείο που φτιάχτηκε όπου θαυμαστές του «Χάρι Πότερ» αφήνουν χειρόγραφα σημειώματα και κάλτσες για το ξωτικό.

Ο «Ντόμπι», σύμφωνα με το βιβλίο, ήταν σκλάβος και μόνο όταν ο αφέντης του χάριζε ένα ζευγάρι κάλτσες θα μπορούσε να κερδίσει την ελευθερία του. Μετά από ένα ρεπορτάζ του BBC για το έργο οι θαυμαστές του μικρού μάγου κατέκλυσαν με τηλεφωνήματα τους αρμοδίους. Αυτό οδήγησε τον Σιμόν Λάντλαμ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας διαχείρισης του έργου Etchea Energy, να επανεξετάσει τη διαδρομή του καλωδίου, όπως ανέφερε ο ίδιος σε podcast. «Λάβαμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Εννοώ, εκατοντάδες τηλεφωνήματα», είπε ο Λάντλαμ.

Το ξωτικό «Ντόμπι» από σκηνή της ταινίας «Χάρι Πότερ»

Παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν κατάλαβε γιατί γινόταν τόσο μεγάλη φασαρία. Τότε ένας συνάδελφος του είπε: «Προφανώς, θα περάσουμε ακριβώς πάνω από τον τάφο του Ντόμπι».Αυτό δεν σήμαινε και πολλά για τον Λάντλαμ, ο οποίος τότε απάντησε: «Ντόμπι, ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω κανέναν Ντόμπι. Είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας σε ένα φανταστικό βιβλίο, όλο αυτό είναι φανταστικό, τι είναι αυτά που λες;».

Τότε άρχισαν να του εξηγούν το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και η ομάδα του άρχισε να εργάζεται για την αλλαγή της διαδρομής του καλωδίου προκειμένου να μην περάσει από τον «τάφο» του Ντόμπι. «Πολλοί άνθρωποι χάρηκαν πολύ γι’ αυτό, και το έργο προχωράει πλέον κανονικά, ενώ ο Ντόμπι είναι ευχαριστημένος», αστειεύτηκε ο Λάντλαμ.Πόλος έλξης τουριστώνΟ Τζακ Νίκολας είναι ένας από όσους αισθάνονται ανακούφιση που ο Λάντλαμ αντιμετώπισε το θέμα με σοβαρότητα.

Ο 20χρονος που είναι κάτοικος στην περιοχή όπου βρίσκεται το μνημείο ανέφερε ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες. «Ο τάφος του Ντόμπι προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του Πέμπροκσαϊρ. Το μνημείο περιλαμβάνει πέτρες από μέρη όπως η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νότια Αφρική, κάτι που δείχνει πόσο μακριά ταξιδεύουν οι άνθρωποι για να δουν τον τάφο του Ντόμπι», ανέφερε στο CNN ο 20χρονος.

«Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους στο Πέμπροκσαϊρ, και όλοι οι επισκέπτες θα συνεισφέρουν στις τοπικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε. Ο τουρισμός στο Πέμπροκσαϊρ συνεισφέρει περίπου 706 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία.