Άλλαξε η διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου για να μην... χαλάσει ο τάφος του Ντόμπι του Χάρι Πότερ!

Το έργο του καλωδίου στοιχίζει 500 εκατ. ευρώ και αποφασίστηκε να αλλάξει η χάραξή του

Εύη Απολλωνάτου

Άλλαξε η διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου για να μην... χαλάσει ο τάφος του Ντόμπι του Χάρι Πότερ!
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η διαδρομή υποθαλάσσιου καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας άλλαξε λόγω αντιδράσεων θαυμαστών του «Χάρι Πότερ».
  • Το καλώδιο, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αρχικά σχεδιάστηκε να περάσει από την παραλία Freshwater West, όπου βρίσκεται αυτοσχέδιο μνημείο για τον χαρακτήρα Ντόμπι.
  • Οι θαυμαστές ανησυχούσαν ότι το έργο θα κατέστρεφε τον «τάφο» του Ντόμπι, που αποτελεί σημείο όπου αφήνουν χειρόγραφα και κάλτσες.
  • Μετά από εκατοντάδες τηλεφωνήματα, η εταιρεία διαχείρισης Etchea Energy αποφάσισε να αλλάξει τη χάραξη του καλωδίου για να προστατεύσει το μνημείο.
  • Το μνημείο του Ντόμπι προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο και συμβάλλει στην τοπική οικονομία του Πέμπροκσαϊρ, που ανέρχεται σε περίπου 706 εκατ. ευρώ.
Snapshot powered by AI

Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, ανάμεσα σε Βρετανία και Ιρλανδία άλλαξε τη χάραξή του έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των θαυμαστών του «Χάρι Πότερ».

Το πρόβλημα τους ήταν ότι το καλώδιο θα κατέστρεφε ένα αυτοσχέδιο «μνημείο» που φτιάχτηκε για τον αγαπημένο χαρακτήρα των βιβλίων, το ξωτικό «Ντόμπι».Ο διασυνοριακός αγωγός Greenlink συνδέει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας National Grid της Βρετανίας με την Ιρλανδία μέσω ενός καλωδίου μήκους 200 χιλιομέτρων.

Είχε προγραμματιστεί να περνάει από την παραλία Freshwater West στη νοτιοδυτική Ουαλία, όπου γυρίστηκε η σκηνή του θανάτου του «Ντόμπι» για τη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ».Το έργο θα δημιουργούσε πρόβλημα στο μνημείο που φτιάχτηκε όπου θαυμαστές του «Χάρι Πότερ» αφήνουν χειρόγραφα σημειώματα και κάλτσες για το ξωτικό.

Ο «Ντόμπι», σύμφωνα με το βιβλίο, ήταν σκλάβος και μόνο όταν ο αφέντης του χάριζε ένα ζευγάρι κάλτσες θα μπορούσε να κερδίσει την ελευθερία του. Μετά από ένα ρεπορτάζ του BBC για το έργο οι θαυμαστές του μικρού μάγου κατέκλυσαν με τηλεφωνήματα τους αρμοδίους. Αυτό οδήγησε τον Σιμόν Λάντλαμ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας διαχείρισης του έργου Etchea Energy, να επανεξετάσει τη διαδρομή του καλωδίου, όπως ανέφερε ο ίδιος σε podcast. «Λάβαμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Εννοώ, εκατοντάδες τηλεφωνήματα», είπε ο Λάντλαμ.

dobby.jpg

Το ξωτικό «Ντόμπι» από σκηνή της ταινίας «Χάρι Πότερ»

Παραδέχτηκε ότι αρχικά δεν κατάλαβε γιατί γινόταν τόσο μεγάλη φασαρία. Τότε ένας συνάδελφος του είπε: «Προφανώς, θα περάσουμε ακριβώς πάνω από τον τάφο του Ντόμπι».Αυτό δεν σήμαινε και πολλά για τον Λάντλαμ, ο οποίος τότε απάντησε: «Ντόμπι, ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω κανέναν Ντόμπι. Είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας σε ένα φανταστικό βιβλίο, όλο αυτό είναι φανταστικό, τι είναι αυτά που λες;».

Τότε άρχισαν να του εξηγούν το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και η ομάδα του άρχισε να εργάζεται για την αλλαγή της διαδρομής του καλωδίου προκειμένου να μην περάσει από τον «τάφο» του Ντόμπι. «Πολλοί άνθρωποι χάρηκαν πολύ γι’ αυτό, και το έργο προχωράει πλέον κανονικά, ενώ ο Ντόμπι είναι ευχαριστημένος», αστειεύτηκε ο Λάντλαμ.Πόλος έλξης τουριστώνΟ Τζακ Νίκολας είναι ένας από όσους αισθάνονται ανακούφιση που ο Λάντλαμ αντιμετώπισε το θέμα με σοβαρότητα.

Ο 20χρονος που είναι κάτοικος στην περιοχή όπου βρίσκεται το μνημείο ανέφερε ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες. «Ο τάφος του Ντόμπι προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του Πέμπροκσαϊρ. Το μνημείο περιλαμβάνει πέτρες από μέρη όπως η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νότια Αφρική, κάτι που δείχνει πόσο μακριά ταξιδεύουν οι άνθρωποι για να δουν τον τάφο του Ντόμπι», ανέφερε στο CNN ο 20χρονος.

«Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους στο Πέμπροκσαϊρ, και όλοι οι επισκέπτες θα συνεισφέρουν στις τοπικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε. Ο τουρισμός στο Πέμπροκσαϊρ συνεισφέρει περίπου 706 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Στραγγάλισε τις 2 κόρες του σε πεντάστερο ξενοδοχείο, επειδή νόμιζε ότι τον απατούσε η γυναίκα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ