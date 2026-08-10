Σκιάθος: Τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ισχυρό ρεύμα αέρα αεροσκάφους

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια, υπήκοος Ιταλίας, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, με τη γυναίκα να υφίσταται σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 52χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της και η έκταση των τραυμάτων της.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου. Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας μεταξύ άλλων πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά τη διαδικασία της απογείωσης.

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