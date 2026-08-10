Κομβικές αλλαγές στο Ιράν: Νέοι αρχηγοί στο Γενικό Επιτελείο και τους Φρουρούς της Επανάστασης
Σημαντικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια
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- Ο υποπτέραρχος Αλί Αμπντολαχί διορίστηκε αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
- Ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί ανέλαβε την ηγεσία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αναπληρωτή τον Μοσταφά Ιζαντί.
- Ο υποναύαρχος Αλί Αζμαεΐ έγινε αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.
- Ο Χοσεΐν Ταέμπ ορίστηκε επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.
- Ο Μοχσέν Ρεζαΐ διορίστηκε γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, αντικαθιστώντας τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, ο οποίος έγινε πολιτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη.
Σε σημαντικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
Αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Αλί Αμπντολαχί, μέχρι πρότινος επικεφαλής του κέντρου συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναπληρωτής του διορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντερί, πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων.
Ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί, πρώην υπουργός Άμυνας, αναλαμβάνει την ηγεσία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αναπληρωτή τον Μοσταφά Ιζαντί. Ο υποναύαρχος Αλί Αζμαεΐ διορίστηκε αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.
Ο Χοσεΐν Ταέμπ, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνει επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.
Νέος πολιτικός σύμβουλος του Χαμενεΐ
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, διορίστηκε χθες γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν. Ο Ρεζαΐ αντικαθιστά τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.
Ο Ζολγάντρ ανέλαβε τη θέση του πολιτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.