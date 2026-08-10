Αγκίστρι: Αντεγκλήσεις ανάμεσα σε Ισραηλινούς τουρίστες και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης

Snapshot Στο Αγκίστρι σημειώθηκε ένταση κατά τη διάρκεια πορείας αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη με αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και Ισραηλινών τουριστών.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν στήριξη της Παλαιστίνης και τερματισμό της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ.

Η αντιπαράθεση περιλάμβανε λεκτικές ύβρεις, χειρονομίες και φέρεται να περιλάμβανε σπρωξίματα και αγκωνιές, χωρίς καταγραφή αυτών των στιγμών.

Ισχυρισμοί ότι ορισμένοι Ισραηλινοί ήταν στρατιώτες σε άδεια δεν επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα πλάνα.

Αστυνομικοί και λιμενικοί παρενέβησαν σχηματίζοντας διαχωριστική ζώνη για την αποτροπή περαιτέρω έντασης. Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε την Κυριακή στο Αγκίστρι, κατά τη διάρκεια πορείας αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν, μεταξύ άλλων, τη στήριξη της Παλαιστίνης και τον τερματισμό της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η πορεία πέρασε από beach bar, όπου βρίσκονταν Ισραηλινοί τουρίστες. Όπως αναφέρεται σε αναρτήσεις που συνοδεύουν βίντεο από το περιστατικό, μεταξύ των δύο πλευρών σημειώθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί φαίνονται Ισραηλινοί τουρίστες και διαδηλωτές να ανταλλάσσουν ύβρεις και χειρονομίες. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, ενώ σε ανάρτηση που συνοδεύει το σχετικό βίντεο διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ορισμένοι από τους Ισραηλινούς ήταν στρατιώτες του IDF. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από τα πλάνα.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στη λεκτική ένταση, καθώς φέρεται να υπήρξαν σε ορισμένες στιγμές σπρωξίματα κι άσκηση βίζας.

Η βιντεοσκόπηση φέρεται να σταμάτησε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, κάποιοι από τους Ισραηλινούς επιχείρησαν να αφαιρέσουν τα κινητά τηλέφωνα διαδηλωτών.

Στο σημείο χρειάστηκε να παρέμβουν αστυνομικοί και λιμενικοί, οι οποίοι σχημάτισαν διαχωριστική ζώνη ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ένταση και ενδεχόμενη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης