«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

«Ίσως να μην σε έχει αγαπήσει ποτέ κανείς».

Αυτά τα σκληρά λόγια άκουσε η Ρέμι Κάσιμιρ όταν ήταν 26 ετών από την γιαγιά της, όταν της εκμυστηρεύτηκε ότι δεν είχε βιώσει ποτέ έναν οργασμό. «Ήμουν συντετριμμένη. Λατρεύω τη γιαγιά μου και είμαστε πολύ κοντά, οπότε με πόνεσε πολύ όταν αυτή ήταν η απάντησή της», γράφει η -πλέον 28χρονη- Ρέμι σε άρθρο της στον Telegraph.

«Αν κάποιος σε αγαπούσε αρκετά, θα το έκανε να συμβεί», συνεχίζει η Ρέμι, εξηγώντας ότι η γιαγιά της είχε καλές προθέσεις, αλλά τα σχόλια της την πλήγωσαν.

«Η αδυναμία μου να φτάσω σε οργασμό ήταν απόδειξη ότι κανείς δεν με αγαπούσε. Ένιωσα ταπεινωμένη επειδή η αδελφή μου, τρεισήμισι χρόνια μικρότερή μου, το είχε καταφέρει. Μήπως το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα; Είναι ελαττωματικό;», αναρωτήθηκε η Ρέμι.

«Το σεξ δεν ήταν για εμένα»

Η Ρέμι μεγάλωσε στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, ως ένα από τα τέσσερα παιδιά μιας φαινομενικά φιλελεύθερης εβραϊκής οικογένειας και καθώς ο πατέρας της ήταν γιατρός και η μητέρα της νοσοκόμα, το σεξ δεν ήταν ένα ταμπού θέμα για εκείνους.

«Η μητέρα μου μου είχε εξηγήσει ότι το σεξ πρέπει να είναι διασκεδαστικό, όμως όλα όσα έβλεπα στις ταινίες και στην τηλεόραση με έκαναν να πιστέψω ότι αφορούσε μόνο τον άνδρα», εξομολογείται η Ρέμι, λέγοντας ότι είχε συνδέσει τις γυναίκες με τις σχέσεις και τους άνδρες με το σεξ.

«Αν ήθελες ένας άντρας να σε διεκδικήσει, έπρεπε να γίνεις καλή στο να τον ικανοποιείς», λέει.

Ως έφηβη, η Ρέμι άκουγε κορίτσια στην κατασκήνωση να γελάνε για το γεγονός ότι «αγγίζουν τον εαυτό τους», αλλά ποτέ δεν είχε καταλάβει ότι υπήρχε μια «κορύφωση» σε αυτό. Αργότερα, όταν άκουγε πλέον γυναίκες να λένε ότι βίωναν οργασμούς, υπέθετε ότι το έβγαζαν από το μυαλό τους.

«Νόμιζα ότι η Σαμάνθα Τζόουνς από το "Sex and the City" ήταν απλά πολύ τυχερή», αστειεύεται η Ρέμι.

Η πρώτη σοβαρή σχέση της Ρέμι ξεκίνησε όταν ήταν 20. «Θυμάμαι να μου λέει μια φίλη μου ότι εδώ και καιρό δεν είχε βιώσει οργασμό και τότε αποφάσισα να της παραδεχτώ ότι δεν είχα βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο στην ζωή μου».

Τότε, η φίλη της Ρέμι της έδωσε ένα βιβλίο για το σεξ και της είπε να πει στον σύντροφό της, αυτά που σκέφτεται.

«Όταν του είπα, μου είπε: "Όλες οι άλλες γυναίκες με τις οποίες έχω κάνει σεξ, έχουν βιώσει οργασμό. Είσαι σίγουρη;"». Έτσι, η Ρέμι σκέφτηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με το δικό της σώμα και αποφάσισε να αγοράσει έναν δονητή για να τον χρησιμοποιεί μαζί με τον σύντροφό της.

«Αλλά, ένιωθα πολύ άβολα με τον δονητή», παραδέχτηκε η Ρέμι, η οποία, παρόλα αυτά, απολάμβανε το σεξ με τον σύντροφό της και αγαπούσε τον δεσμό που δημιουργούσε ανάμεσά τους.

«Προσπάθησα να φτάσω σε οργασμό μόνη μου, αλλά δεν μπόρεσα, γιατί δεν ήξερα τι μου άρεσε», είπε η Ρέμι, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να διδάσκεται στην σεξουαλική αγωγή στο σχολείο, ότι το σεξ δεν είναι μόνο η εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

https://www.instagram.com/p/Db1CByMExU1/

Το podcast «How C*m»

Από μικρή η Ρέμι ονειρευόταν να γίνει κωμικός και όταν έφτασε τα 20 ξεκίνησε να κάνει stand-up.

«Θυμάμαι μια ημέρα, μία φίλη μου -επίσης κωμικός- μου διάβαζε ένα αστείο που θα έλεγε σε ένα σόου της για το βράδυ που είχε πέντε οργασμούς. Αμέσως άρχισα να γελάω, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι οι γυναίκες πράγματι βιώνουν οργασμούς», γράφει η Ρέμι, η οποία εξήγησε ότι εκείνη την ημέρα της ήρθε η ιδέα να ξεκινήσει ένα podcast για να μοιραστεί αυτό που βίωνε.

«Είμαι με τον σύντροφό μου, τον Μπεν, εδώ και μια δεκαετία, αλλά εκείνη την εποχή βγαίναμε πολύ λίγο. Όταν του είπα την ιδέα μου για το podcast, εκείνος αγχώθηκε γιατί θεώρησε ότι ο κόσμος θα νομίζει ότι εκείνος φταίει», εξομολογείται η Ρέμι, η οποία του απάντησε: «Με ξέρεις μόνο δύο χρόνια. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου εδώ και 27 χρόνια. Αν δεν μπορώ να τα καταφέρω εγώ, πώς μπορώ να περιμένω από σένα να τα καταφέρεις;»

Έχοντας χιούμορ, η Ρέμι ονόμασε το podcast «How C*m»

«Ήθελα να είμαι αστεία – είμαι κωμικός, άλλωστε – αλλά ήμουν απόλυτα σοβαρή για το τι ήθελα να πετύχω: έναν κατάλληλο χώρο για να καλύψω θέματα σεξουαλικής υγείας, σχέσεων, ανατομίας, ψυχολογίας και να μειώσω τη ντροπή των γυναικών σχετικά με τα ζητήματα της ηδονής».

Στόχος του podcast ήταν απλός: Καλεσμένοι της εκπομπής θα περιέγραφαν τον πρώτο τους οργασμό στην Ρέμι και, στη συνέχεια, θα της έδιναν μια σεξουαλική «αποστολή» για να ολοκληρώσει μέχρι το επόμενο επεισόδιο.

«Έτσι ανακάλυψα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου» γράφει η Ρέμι.

Ωστόσο, αφού ηχογράφησε δύο επεισόδια, η Ρέμι έπαθε κρίση πανικού, ενώ βρισκόταν για ψώνια με τον σύντροφό της. «"Δεν μπορώ να τα δημοσιεύσω", φώναξα υστερικά στον Μπεν. "Ο κόσμος θα νομίζει ότι είμαι φρικιό. Θα νομίζουν ότι δεν μ’ αγαπάς. Θα είναι η μεγαλύτερη ντροπή της ζωής μου", του είπα».

Έτσι, για τρεις μήνες, η Ρέμι δεν ηχογράφησε κάποιο καινούργιο επεισόδιο για το podcast της, μέχρι που είδε ότι μια γνωστή της είχε ξεκινήσει το δικό της podcast για το σεξ – και είχε γίνει τεράστια επιτυχία.

«Έτσι σκέφτηκα: "Γ**α το. Θα το κάνω"», γράφει η Ρέμι, η οποία ξεκίνησε να στέλνει email σε όσους γνώριζε για να έρθουν στο podcast της.

«Μέσα σε λίγες ημέρες, τρεις φίλες μου και μια ξαδέλφη μου, μου αποκάλυψαν ότι ούτε αυτές είχαν φτάσει ποτέ σε οργασμό. Δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ, γιατί οι συζητήσεις μας για το σεξ επικεντρώνονταν πάντα στον άντρα και στο αν αρέσαμε σε εκείνον, όχι στο αν άρεσε σε εμάς».

«Φτάνοντας σε οργασμό»

Η λύση στο θέμα του οργασμού ήρθε -ειρωνικά- από τρεις άνδρες podcasters, οι οποίοι της πρότειναν να χρησιμοποιήσει ένα ερωτικό βοήθημα με το όνομα «Womanizer».

«Το επόμενο πρωί, αφού φόρτισα το βοήθημα, στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη και είπα στον εαυτό μου: "Συνέχισε. Μην τα παρατήσεις". Τότε συνέβη. Έφτασα σε οργασμό», γράφει η Ρέμι, η οποία δήλωσε ότι άρχισε να κλαίει.

«Ένιωσα σαν την Ρέιτσελ ΜακΆνταμς στο «The Notebook», όταν συνειδητοποιεί τι της έλειπε».

Όταν είπε στον Μπεν τι συνέβη, ένιωσε ενθουσιασμό και ανακούφιση. «Στην αρχή, τον άφηνα να μόνο να κοιτάει, και σταδιακά του επέτρεψα να με αγγίζει και τελικά να κρατάει το παιχνίδι», λέει η Ρέμι, η οποία άρχισε να νιώθει όλο και πιο άνετα στο να εξηγεί τι της αρέσει.

«Για χρόνια είχα αναγκάσει τον εαυτό μου να κάνει σεξ, ενώ ένιωθα άβολα. Το stand-up με βοήθησε στο νατ το ξεμάθω αυτό, διδάσκοντάς στον εαυτό μου ότι οι σκέψεις μου είχαν αξία. Μόλις βρήκα τη φωνή μου στη σκηνή, άρχισα να τη βρίσκω και στο κρεβάτι».

Τελικά, το «How C*m» έχει φτάσει στις περίπου έξι εκατομμύρια λήψεις.

«Περίπου 2.000 ακροατές μου είπαν ότι τους βοήθησα να βιώσουν τον πρώτο τους οργασμό. Μία 50χρονη γυναίκα που έστειλε για να μου πει ότι βίωσε τον πρώτο της οργασμό αφού ακολούθησε τις οδηγίες μου - το ίδιο και μια Ολυμπιονίκης».

Ένας στρατιώτης της έγραψε email για να της πει ότι εκείνος και ολόκληρη η διμοιρία του άκουσαν μαζί το podcast και αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τις γυναίκες αλλά και τον φεμινισμό.

«Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου ήταν ελαττωματικό. Ωστόσο, το πρόβλημα ήταν ότι δεν πίστευα ότι άξιζα. Αλλά πλέον το πιστεύω»..